Крымские власти призвали ЕС вместо санкций признать воссоединение Крыма

Симферополь, 31 июля. Европейский союз должен признать воссоединение Крыма с Россией вместо введения новых санкций. Об этом заявили власти полуострова.

По словам вице-спикера Крымского парламента Ефима Фикса, руководители европейских государств должны «все взвесить и разобраться в ситуации», которая происходит в Крыму. На полуострове развивается инфраструктура, строятся детские сады и школы.В действиях европейских чиновников нет логики. Вместо введение санкций нужно признать факт воссоединения полуострова, заявил он на встрече с чешской делегацией Европарламента.

Напомним, что Евросоюз расширил список санкций. Европейцы внесли в него шесть компаний, которые занимались строительством моста через Керченский пролив. Крымские власти заявили, что новые санкции обречены на провал и направлены на попытки воспрепятствовать нормальному функционированию бизнеса.