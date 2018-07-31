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Крымские власти призвали ЕС вместо санкций признать воссоединение Крыма
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    Крымские власти призвали ЕС вместо санкций признать воссоединение Крыма

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    Крымские власти призвали ЕС вместо санкций признать воссоединение Крыма

    Симферополь, 31 июля. Европейский союз должен признать воссоединение Крыма с Россией вместо введения новых санкций. Об этом заявили власти полуострова.

    По словам вице-спикера Крымского парламента Ефима Фикса, руководители европейских государств должны «все взвесить и разобраться в ситуации», которая происходит в Крыму. На полуострове развивается инфраструктура, строятся детские сады и школы.В действиях европейских чиновников нет логики. Вместо введение санкций нужно признать факт воссоединения полуострова, заявил он на встрече с чешской делегацией Европарламента.

    Напомним, что Евросоюз расширил список санкций. Европейцы внесли в него шесть компаний, которые занимались строительством моста через Керченский пролив. Крымские власти заявили, что новые санкции обречены на провал и направлены на попытки воспрепятствовать нормальному функционированию бизнеса.

    «Это такой же «выстрел в молоко», как и все предыдущие решения о включении каких-либо компаний в санкционные списки», — заявил вице-премьер в беседе с журналистами ТАСС.

     

    Автор: Денис Коробейников
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