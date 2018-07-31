Последний туз: в Киеве предупредили, что Порошенко может устроить провокацию в Донбассе

Киев, 31 июля. Украинский политический эксперт Кирилл Молчанов считает, что последним козырем президента Украины Петра Порошенко перед выборами остается полномочие на введение частичного военного положения согласно закону «о деоккупации Донбасса».

Молчанов в эфире онлайн-студии CapitalTV заявил, что украинский лидер может устроить провокацию в Донбассе.

«Я не исключаю, что это может быть последним тузом, который можно достать перед выборами, чтобы ввести хотя бы частичное военное положение», — предупредил он.

Кроме того, добавил эксперт, согласно закону «о деоккупации» Порошенко имеет право ввести частичное военное положение без согласования с парламентом на территории, где проводится так называемая операция объединенных сил Украины.

Напомним, в 2014 году Киев начал вести военную операцию против ЛНР и ДНР, когда они заявили о своей независимости после госпереворота. По последним данным жертвами конфликта на востоке Украины стали более 10 тысяч человек. Отметим, что, несмотря на принятые документы, регламентирующие шаги по деэскалации конфликта, перестрелки между сторонами конфликта продолжаются.

В январе этого года Верховная рада Украины приняла закон о «деоккупации Донбасса». Киев считает Россию инициатором вооруженной агрессии против Украины, однако известно, что Москва не является стороной конфликта на востоке страны.