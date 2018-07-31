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В МЧС рассказали, когда был сдан в эксплуатацию рухнувший мост в Подмосковье
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    В МЧС рассказали, когда был сдан в эксплуатацию рухнувший мост в Подмосковье

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    В МЧС рассказали, когда был сдан в эксплуатацию рухнувший мост в Подмосковье

    Москва, 31 июля. В МЧС России по Московской области сообщили, что обрушившийся после наезда грузовика пешеходный мост на трассе М-8 «Холмогоры» в Подмосковье, был сдан в эксплуатацию в 2017 году.

    Крупное ДТП произошло около 11 утра на 31-м километре Ярославского шоссе в Подмосковье. Грузовик с поднятым кузовом врезался в опору пешеходного перехода. Движение на этом участке трассы на какое-то время было приостановлено.

    Позднее после прибытия оперативных бригад и правоохранительных органов, движение восстановили. Как сообщили в региональном главке МЧС, металлический мост сдали в прошлом году. По словам собеседника РИА Новости, для ликвидации последствий аварии привлекли 51 человека и 20 единиц спецтехники. Известно, что при ДТП никто из пешеходов не пострадал.

    Автор: Юлия Шелковенко
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