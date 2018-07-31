Минобороны РФ похвалило команду Сирии за блестящее выступление в «Танковом биатлоне»

Москва, 31 июля. Команда Сирии блестяще выступила во втором заезде первого этапа соревнований «Танковый биатлон», заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны России.

«Танковый биатлон» проходит в подмосковном Алабино. Во втором заезде первого этапа принимали участие танкисты из Белоруссии, Сирии и Таджикистана. Лидером оказались белорусы, второе место досталось сирийцам.

«Опять отличились дебютанты конкурса – танкисты Сирийской Арабской Республики, которые продемонстрировали завидное для новичков соревнования мастерство в вождении и стрельбе», — похвалили участников в Минобороны РФ.

Результат заезда сирийской команды составил 28 минут 5 секунд. А вот команду из Таджикистана постигла неудача: из строя вышла гусеница, и танк пришлось заменить. Команда финишировала со временем 33 минуты 8 секунд.

Напомним, «Танковый биатлон-2018» проходит с 28 июля по 11 августа в рамках IV Армейских международных игр.