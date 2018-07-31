Кемеровчанин ограбил отказавшую ему женщину

Кемерово, 31 июля. Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, напавшего на женщину в кемеровском общежитии. Ограбил 43-летнюю даму обидчивый мужчина, с которым та ранее отказалась провести вечер.

Мужчина догнал возвращающуюся в общежитие женщину и попытался похитить золотую цепочку. В ходе борьбы злоумышленник толкнул потерпевшую в стеклянную дверь на лестничной площадке. Женщина получила порез руки, после чего мужчине удалось сорвать ювелирное украшение, восстановили картину произошедшего в управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Грабителя, который, как оказалось, был ранее неоднократно судим, задержали уже через полчаса, цепочку он намеревался продать, а вырученные деньги — пропить, пишет «Газета Кемерова».