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Кемеровчанин ограбил отказавшую ему женщину
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    Кемеровчанин ограбил отказавшую ему женщину

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    Кемеровчанин ограбил отказавшую ему женщину

    Кемерово, 31 июля. Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, напавшего на женщину в кемеровском общежитии. Ограбил 43-летнюю даму обидчивый мужчина, с которым та ранее отказалась провести вечер.

    Мужчина догнал возвращающуюся в общежитие женщину и попытался похитить золотую цепочку. В ходе борьбы злоумышленник толкнул потерпевшую в стеклянную дверь на лестничной площадке. Женщина получила порез руки, после чего мужчине удалось сорвать ювелирное украшение, восстановили картину произошедшего в управлении Росгвардии по Кемеровской области.

    Грабителя, который, как оказалось, был ранее неоднократно судим, задержали уже через полчаса, цепочку он намеревался продать, а вырученные деньги — пропить, пишет «Газета Кемерова»

    Автор: Федор Веснин
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