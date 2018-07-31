Региональный статус русского языка отменили в Николаевской области

Николаев, 31 июля. Николаевский окружной административный суд отменил решение Николаевского областного совета от 2012 года, которое предоставляло русскому языку статус регионального.

Региональный статус фактически приравнивал русский язык к государственному. Он позволял использовать его в делопроизводстве при условии, что не менее 10% местного населения разговаривают по-русски.

Как сообщают украинские СМИ, прокуратура обращала на этот момент внимание николаевских депутатов, однако те не предпринимали никаких мер. Тогда зампрокурора обратился с иском, потребовав признать региональный статус русского языка незаконным.

Отметим, что в апреле вопрос об отмене регионального статуса уже выносился на голосование Николаевского облсовета, однако депутаты не поддержали законопроект.

Напомним, что языковая политика Украины уже не раз становилась поводом для критики Киева. Так, например, власти Венгрии, Румынии и Болгарии осудили Киев за закон об образовании, который запрещает нацменьшинствам учиться на родном языке.