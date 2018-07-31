Украина закупит у России электромагнитные реле

Киев, 31 июля. Компания «Украинские железные дороги» приобретет у российской компании «Элтеза» электромагнитные реле на сумму 387,3 тысячи долларов (10,4 миллиона гривен).

Был заключен договор, согласно которому Камышловский электротехнический завод (филиал акционерного общества «Элтеза», расположенного в России) будет производителем электромагнитных реле для «Украинских железных дорог».

Ранее стало известно, что Украина собиралась купить у России 96 наградных знаков «Почетный железнодорожник» на сумму 181,9 тысячи гривен (около 6,8 тысячи долларов): филиал акционерной компании «Украинские железные дороги» даже заключил договор с филиалом РЖД. Позже в Киеве дали поручение остановить процедуру закупки.

Стоит отметить, что секретарь СНБО Александр Турчинов ранее призвал ввести уголовную ответственность за экономическое сотрудничество с Россией на фоне политики замещения продукции, поступающей с рынка РФ. Однако в январе-мае 2018 года оборот внешней торговли между двумя странами показал рост на 28,7% в годовом выражении и составил 5,838 млрд долларов, что подтверждают данные Федеральной таможенной службы России.