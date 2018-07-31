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Банк России выпустил монеты номиналом 3 и 25 рублей с героями «Ну, погоди!»
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    Банк России выпустил монеты номиналом 3 и 25 рублей с героями «Ну, погоди!»

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    Банк России выпустил монеты номиналом 3 и 25 рублей с героями «Ну, погоди!»

    Москва, 31 июля. Банк России выпустил монеты, приуроченные к 50-летнему юбилею советского мультфильма «Ну, погоди!», сообщили в пресс-службе регулятора.

    Как рассказали в Банке России, юбилейные 25-рублевые монеты будут выпущены в двух исполнениях — обычном (450 тысяч экземпляров) и цветном (50 тысяч экземпляров).

    «В оборот поступают серебряные монеты номиналом 3 рубля, отчеканенные тиражом 3 тысячи штук, а также монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнениях​​​», — уточнили в пресс-службе.

    На монетах изображены сцены из легендарного мультфильма с участием главных героев — Волка и Зайца. Вверху по окружности монет расположена надпись «Ну, погоди!».

    Банк России выпустил монеты номиналом 3 и 25 рублей с героями «Ну, погоди!»

    Напомним, первая серия мультфильма «Ну, погоди!» вышла на экраны в 1968 году.

    Автор: Катерина Иванова
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