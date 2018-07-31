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Страны-гаранты продолжат поддерживать создание комиссии по конституции Сирии
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    Страны-гаранты продолжат поддерживать создание комиссии по конституции Сирии

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    Страны-гаранты продолжат поддерживать создание комиссии по конституции Сирии

    Сочи, 31 июля. Страны-гаранты — Россия, Иран и Турция — продолжат поддерживать усилия по созданию комиссии по конституции Сирии, об этом говорится в проекте заявления по итогам десятого раунда сирийских переговоров в астанинском формате, который завершается во вторник в Сочи.

    «Стороны продолжат совместные усилия, направленные на продвижение под руководством сирийцев процесс политического урегулирования для создания условий для облегчения начала работы комиссии по конституции в Женеве как можно скорее в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и резолюции 2254 Совбеза ООН», — цитирует документ РИА Новости.

    Отмечается, что стороны удовлетворены полезными консультациями со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой и ожидают встречи с ними на новых консультациях в Женеве в сентябре 2018 года.

    Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура назначил на сентябрь новые консультации стран-гарантов перемирия в Сирии, ключевым вопросом которых станет формирование комитета по разработке новой конституции САР.

    Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Россия принимает активное участие в его урегулировании. Политическое разрешение ситуации в САР обсуждается в Астане и Женеве. Конституционная комиссия САР была создана на конгрессе национального диалога, который состоялся 30 января в Сочи.

    Автор: Василий Котов
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