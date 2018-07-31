«Равняются на старшего брата»: украинский спецназ поздравили рекламой российской армии

Москва, 31 июля. Командование украинской армии выпустило поздравительный ролик ко Дню сил специальных операций, пришедших на смену так называемой антитеррористической операции в Донбассе. При этом текст для записи военные полностью скопировали у Вооруженных сил РФ.

Журналист Александр Коц опубликовал в своем Twitter видеозапись, смонтировав два ролика таким образом, что кадры украденного украинского поздравления сменяются перебивками из российского оригинала. Благодаря этому любой желающий может убедиться, в том, что обращение ВСУ слово в слово повторяет текст ролика ВС РФ, но на украинском языке.

Ахахаха! Командование ООС поздравило украинские Силы спецопераций видеороликом, текст в котором содран с видео, рекламирующего российскую армию. Слово в слово, только в переводе на мову. pic.twitter.com/5C1v9koq70 — Александр Коц (@sashakots) July 31, 2018

«Это первый день твоей новой жизни, то, что было вчера, не имеет значения. То, кем ты был прежде, уже никого не волнует. Теперь важно то, кем ты будешь сегодня. Что ты знаешь о себе? На что ты способен? Вопросы могут остаться без ответов, но разве ты сможешь потом спокойно спать. Познать себя. Познать границы своих возможностей. К черту границы. Ты готов ломать себя до изнеможения? Каждый день через боль закаляет. Шрамы – повседневность. Это ты решил себе что-то доказать. Это ты пытаешься каждый день увидеть своего врага, потому что без врага нет боя, а без боя нет победы, но на самом деле главный враг — это ты, вчерашний ты. Твоя задача выследить врага, догнать его, превзойти, стать лучше, чем он, и вернуться назад победителем, потому что завтра первый день твоей новой жизни», — говорится в тексте.

Коц отмечает, что видео ВС РФ о «первом дне твоей новой жизни» было записано еще в 2013 году.

Воровство ВСУ вызвало бурный отклик среди россиян. При этом многие участники обсуждения признались, что совсем не удивлены, поскольку давно считают Украину «страной-плагиатором» и «страной-копиркой».

«Почему на Украине ничего своего нет? Воруют сюжеты, слоганы, ролики. Страна-плагиатор», — возмутилась Людмила.

«Хронический укроплагиат. Привычка «тырить» — вторая натура», — согласилась с ней другая пользовательница.

«Мозгов не хватило слепить свое – халявщики», — возмутилась Татьяна.

«Так они всю дорогу присваивали чужие достижения, не удивительно нисколько», — написал Serg Weiss.

А микроблогер San Irinxov с иронией заметил, что ВСУ просто «равняются на старшего брата!»: «У кого им еще поучиться-то».

«Государство фейк, армия фейк, экономика фейк, история фэйк. Все только фейк, и мыльный пузырь, слабо прикрытый пропагандой для крестьян. Любой мыльный пузырь когда-то лопается и крестьяне господ на вилы поднимают», — предупредил пользователь Antarctic.

Обратили внимание россияне и на колоссальную разницу в качестве роликов.