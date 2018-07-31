Страны-гаранты обсудили в Сочи содействие возвращению беженцев в Сирию

Сочи, 31 июля. Россия, Турция и Иран по итогам десятой встречи по урегулированию конфликта в Сирии в формате «Астаны» сообщили, что начали обсуждение с гуманитарными организациями вопроса помощи возвращению беженцев на родину. Об этом говорится в проекте коммюнике по итогам переговоров в Сочи.

Делегации стран-гарантов по Сирии начали обсуждать координацию с международным сообществом и гуманитарными агентствами условия для безопасного возвращения беженцев на родину. Три страны готовы продолжить борьбу против боевиков запрещеных в РФ группировок ИГ1 и «Джебхат ан-Нусра»1.

Москва, Анкара и Тегеран призвали увеличить помощь Сирии, помочь в гуманитарном разминировании освобожденных от террористов районов республики. В проекте итогового документа отмечается, что необходимо восстановить жизненно важную инфраструктуру.

С 30 по 31 июля в Сочи состоялся десятый раунд переговоров в астанинском формате по урегулированию кризиса в Сирии. Страны-гаранты поддержали идею создания механизма освобождения задержанных в республике.

1 Организация запрещена на территории РФ.