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Лавров подготовит почву для переговоров Путина и Абэ
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    Лавров подготовит почву для переговоров Путина и Абэ

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    Лавров подготовит почву для переговоров Путина и Абэ

    Москва, 31 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров перед встречей с министром иностранных дел Японии Таро Коно сообщил, что они обсудят переговоры лидеров стран во Владивостоке, которые должны состояться в сентябре.

    «Рассчитываю предметно рассмотреть ход тех договоренностей, которые были достигнуты на предыдущих саммитах, и, конечно же, подготовку новых решений для наших лидеров, когда они встретятся в сентябре этого года во Владивостоке», — сказал Лавров.

    Напомним, во вторник глава российского дипломатического ведомства проводит в Москве встречу с министром иностранных дел Японии Таро Коно. Переговоры президентов РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ должны состояться во время Восточного экономического форума, который в этом году принимает Владивосток.

    Последний раз Путин и Абэ встречались в мае текущего года. Отметим также, что основными вопросами российско-японской повестки последних лет остаются подписание мирного соглашения и разрешение спора вокруг территориальной принадлежности южных Курильских островов.

    Автор: Федор Веснин
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