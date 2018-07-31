Россия, Турция и Иран выступили за освобождение части заключенных в САР

Сочи, 31 июля. «Пилотный проект» по освобождению определенного числа заключенных могут запустить в САР.

По словам источника РИА Новости, страны-гаранты перемирия в Сирии: Россия, Иран, Турция поддержали готовность сторон конфликта реализовать подобный проект. В случае успешного исполнения «пилотного проекта», подобный механизм может быть использован на постоянной основе.

Напомним, что десятый раунд переговоров в «астанинском» формате проходит под председательством стран-гарантов перемирия в Сирии: Ирана, Турции и России. Кроме них в переговорах участвуют представители сирийской оппозиции, правительства Сирии и делегации ООН. На них обсуждается вопросы работы зон деэскалации, а также возвращения беженцев.