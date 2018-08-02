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Сирия: ФАН публикует видео с празднования Дня ВМФ в Тартусе
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    Сирия: ФАН публикует видео с празднования Дня ВМФ в Тартусе

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    Сирия: ФАН публикует видео с празднования Дня ВМФ в Тартусе

    Дамаск, 2 августа. В распоряжении Федерального агентства новостей (ФАН) оказалось видео с места празднования для Военно-морского флота в сирийском Тартусе. Мероприятие прошло в воскресенье, 29 июля.

    Министр по делам президента Сирии Мансур Аззам принял участие в церемонии, организованной российскими воинскими частями и подразделениями, работающими в порту.

    Аззам передал поздравления президента САР Башара Асада российским военно-морским силам по случаю их профессионального праздника.

    На торжественной церемонии присутствовали несколько офицеров главного командования армии и вооруженных сил в дополнение к российским офицерам и командиру российских войск, базирующихся в Сирии.

    Российские военно-морские части, работающие в Средиземном море, показали яркое морское шоу с воздушными полетами, которые выполняли российские истребители и бомбардировщики.

    В военно-морском параде в Тартусе участвовали электрическая подводная лодка «Колпино», два вооруженных комплексами «Калибр-НК» ракетных корабля «Великий Устюг» и Град Свияжск», а также суда обеспечения.

    В День ВМФ над Тартусом также пролетели базирующиеся на российской авиабазе «Хмеймим» истребители Су-35С и многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, фронтовые бомбардировщики Су-24М.

    Кроме того, на борту сторожевого корабля «Сметливый» прошла торжественная церемония награждения моряков. Впервые парад кораблей в сирийском Тартусе прошел 30 июля 2017 года.

    В 2019 году День ВМФ выпал на 29 июля. Главный парад прошел в городе Санкт-Петербурге, в нем участвовало порядка четырех тысяч моряков из Балтийского, Черноморского, Северного флотов и Каспийской флотилии. В параде участвовали более 40 кораблей и катеров.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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