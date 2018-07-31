Mail.Ru прекратила поддержку своего браузера

Москва, 31 июля. Компания Mail.Ru Group больше не будет вести разработку и продвижение браузера «Амиго». Как говорится в сообщении пресс-службы компании, все пользователи существующих версий браузера смогут пользоваться им и дальше.

В холдинге указали на неверные шаги, которые были сделаны при продвижении браузера. Так, для данной цели были привлечены рекламные сети и партнеры, часть из которых делали свою работу недобросовестно.

«Для распространения браузера эти партнеры использовали серые схемы, что вызвало негативное отношение к продукту», — говорится в сообщении.

Именно по этой причине дальнейшего развития бренда «Амиго» больше не предвидится.

В свою очередь, в Mail.Ru Group не исключают возможность продолжения работы в этом направлении, так как считают перспективной рыночную нишу браузеров.

Напомним, что «Яндекс» разрабатывает веб-версию голосового помощника «Алиса» для разных браузеров.