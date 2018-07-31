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Mail.Ru прекратила поддержку своего браузера
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    Mail.Ru прекратила поддержку своего браузера

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    Mail.Ru прекратила поддержку своего браузера

    Москва, 31 июля. Компания Mail.Ru Group больше не будет вести разработку и продвижение браузера «Амиго». Как говорится в сообщении пресс-службы компании, все пользователи существующих версий браузера смогут пользоваться им и дальше.

    В холдинге указали на неверные шаги, которые были сделаны при продвижении браузера. Так, для данной цели были привлечены рекламные сети и партнеры, часть из которых делали свою работу недобросовестно.

    «Для распространения браузера эти партнеры использовали серые схемы, что вызвало негативное отношение к продукту», — говорится в сообщении. 

    Именно по этой причине дальнейшего развития бренда «Амиго» больше не предвидится.

    В свою очередь, в Mail.Ru Group не исключают возможность продолжения работы в этом направлении, так как считают перспективной рыночную нишу браузеров.

    Напомним, что «Яндекс» разрабатывает веб-версию голосового помощника «Алиса» для разных браузеров

    Автор: Тимур Румянцев
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