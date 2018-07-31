Мигрантов начали селить на футбольных полях в Испании

Мадрид, 31 июля. Власти Испании начали размещать мигрантов на футбольных полях из-за нехватки мест.

В настоящее время на стадионах района Кампо-де-Гибралтар живут около тысячи мигрантов, которые были подобраны Службой спасения в Гибралтарском проливе. Еще почти 600 мигрантов разместились на футбольном поле в Лос-Баньос, 300 — на футбольном поле в Сан-Роке и 250 — в спортивном комплексе Альхесираса, сообщает РИА Новости.

Отметим, что только в июле спасатели обнаружили у побережья Испании 429 лодок, в которых находилось 8,7 тыс. мигрантов. Еще тысячу нелегалов обнаружили марокканские службы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель выступил за прием беженцев. По его словам, мигранты станут «новой кровью» Европы, которая в противном случае может стать в «континент стариков».