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РФ, Иран и Турция призывают ООН увеличить гуманитарное содействие Сирии
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    РФ, Иран и Турция призывают ООН увеличить гуманитарное содействие Сирии

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    РФ, Иран и Турция призывают ООН увеличить гуманитарное содействие Сирии

    Сочи, 31 июля. Российская Федерация, Иран и Турция призывают Организацию объединенных наций (ООН) увеличить гуманитарное содействие Сирии. Об этом говорится в тексте совместного заявления стран-гарантов по завершении «Астаны-10» в Сочи. 

    Москва, Тегеран и Анкара призывают ООН увеличить гуманитарное содействие Сирии.

    Также сообщается, что стороны удовлетворены полезными консультациями со специальным посланником ООН по САР Стаффаном де Мистурой и ожидают встречи с ними на новых консультациях в рамках женевского формата предстоящей осенью, передает РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что очередной, 11-й раунд переговоров по сирийскому урегулированию в астанинском формате запланирован на ноябрь текущего года.

    Страны — гаранты перемирия в САР (Россия, Иран, Турция — Прим.ФАН) по окончании 10-го раунда переговоров по Сирии, который прошел в Сочи, выразили готовность противостоять сепаратистским планам, подрывающим целостность и суверенитет республики.

    Напомним, военные конфликт продолжается в Сирии в течение семи лет. Урегулирование ситуации обсуждается на двух площадках: астанинской и женевской.

    Автор: Дана Балан
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