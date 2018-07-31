РФ, Иран и Турция призывают ООН увеличить гуманитарное содействие Сирии

Сочи, 31 июля. Российская Федерация, Иран и Турция призывают Организацию объединенных наций (ООН) увеличить гуманитарное содействие Сирии. Об этом говорится в тексте совместного заявления стран-гарантов по завершении «Астаны-10» в Сочи.

Москва, Тегеран и Анкара призывают ООН увеличить гуманитарное содействие Сирии.

Также сообщается, что стороны удовлетворены полезными консультациями со специальным посланником ООН по САР Стаффаном де Мистурой и ожидают встречи с ними на новых консультациях в рамках женевского формата предстоящей осенью, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что очередной, 11-й раунд переговоров по сирийскому урегулированию в астанинском формате запланирован на ноябрь текущего года.

Страны — гаранты перемирия в САР (Россия, Иран, Турция — Прим.ФАН) по окончании 10-го раунда переговоров по Сирии, который прошел в Сочи, выразили готовность противостоять сепаратистским планам, подрывающим целостность и суверенитет республики.

Напомним, военные конфликт продолжается в Сирии в течение семи лет. Урегулирование ситуации обсуждается на двух площадках: астанинской и женевской.