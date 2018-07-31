Завершено следствие по делу «Зимней вишни» в отношении семерых обвиняемых

Москва, 31 июля. Семерым обвиняем в деле о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» объявлено об окончании следственных действий, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Предварительное следствие по уголовному делу о гибели людей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», который случился в марте этого года в Кемерово, в отношении семи обвиняемых завершено.

Генеральный и технический директор «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова и Георгий Соболев, а также гендиректор юрлица Надежда Судденок обвиняются в оказании услуг по содержанию противопожарных систем, которые не отвечают требованиям безопасности. Начальник караула пожарной части №2 «Первого отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области» Сергей Генин обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей во время спасения людей из горящего здания «Зимней вишни».

Также охраннику Сергею Антюшину, электромонтеру охранно-пожарной сигнализации Александру Никитину и директору предприятия «Системный интегратор» Игорю Полозиненко предъявлены обвинения. По данным следствия, Антюштин не оповестил посетителей центра о возникшем пожаре, а Полозиненко и Никитин оказали ненадлежащие услуги по содержанию систем пожарной безопасности.

Потерпевшие и обвиняемые приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела в ближайшее время. Отмечается, что в отношении еще четверых обвиняемых следствие продолжается.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате случившегося погибли 60 человек.