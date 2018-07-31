Меню
Новости Сирии
Стало известно, когда состоится 11-й раунд переговоров по Сирии в формате «Астаны»
Весь мир
Мигранты забросали камнями спецназовцев во Франции, есть пострадавшие
Следующая новость
Загрузка...

    Стало известно, когда состоится 11-й раунд переговоров по Сирии в формате «Астаны»

    61

    Стало известно, когда состоится 11-й раунд переговоров по Сирии в формате «Астаны»
    Сочи, 31 июля. Следующая встреча по Сирии в формате «Астаны» состоится в ноябре текущего года, говорится в проекте итогового заявления после двухдневных переговоров в Сочи.

    Стороны переговоров в Сочи приняли решение провести 11 раунд по Сирии в ноябре 2018 года, отмечается в проекте коммюнике. Информации о месте проведения встречи пока нет.

    В Сочи 30-31 июля состоялись полноформатные переговоры по Сирии с участием делегаций стран-гарантов. В работе дипломатической площадки принимал участие спецпосланник ООН Стаффан де Мистура. 

    Ранее сообщалось, что Россия, Турция и Иран готовы поддержать предложение о создании механизма для освобождения задержанных. 
     

    Автор: Юлия Шелковенко
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.