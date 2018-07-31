Стало известно, когда состоится 11-й раунд переговоров по Сирии в формате «Астаны»



Сочи, 31 июля. Следующая встреча по Сирии в формате «Астаны» состоится в ноябре текущего года, говорится в проекте итогового заявления после двухдневных переговоров в Сочи.

Стороны переговоров в Сочи приняли решение провести 11 раунд по Сирии в ноябре 2018 года, отмечается в проекте коммюнике. Информации о месте проведения встречи пока нет.

В Сочи 30-31 июля состоялись полноформатные переговоры по Сирии с участием делегаций стран-гарантов. В работе дипломатической площадки принимал участие спецпосланник ООН Стаффан де Мистура.

Ранее сообщалось, что Россия, Турция и Иран готовы поддержать предложение о создании механизма для освобождения задержанных.

