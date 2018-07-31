Сегодня я хотел бы поговорить о санкциях. Вернее, о бизнес-подоплеке подобных «инструментов воздействия» на непокорные страны со стороны США. Как всегда, только факты и (почти) никаких эмоций.

Первое. 25 июля Конгресс США заморозил поставки Турции истребителей пятого поколения F-35 из-за планов Анкары закупить российские зенитные ракетные комплексы С-400. При этом (следите внимательно!) глава американского министерства обороны Джим Мэттис призвал конгрессменов отказаться от исключения Турции из программы F-35.

То есть Пентагон хочет торговать с Турцией, сотрудничать в сфере вооружений, а парламентарии — нет. «Либо с нами, либо с Россией», — вот их позиция.

В декабре 2017 года Россия и Турция подписали крупнейший в истории двух стран оружейный контракт на покупку комплексов С-400 «Триумф». По соглашению поставки планируется начать в марте 2020 года. То есть время сорвать сделку потенциально есть, вот и старается американское «глубинное государство» (пресловутый Deep State).

Пока что конгрессмены не только заморозили поставки, но и обязали Пентагон в течение 90 дней предоставить отчет о том, окажет ли отмена поставок какое-то влияние на решение Турции приобрести С-400.

Интересно, что они будут делать, если выяснится, что «не окажет»?..

Второе. Снова про «активный Конгресс», чтобы два раза не вставать.

Июль еще не закончился, а демократы продолжают «жечь». Я уже писал ранее в своей колонке, что представители партии «ослов» (ничего личного, это просто символ Демократической партии) в Конгрессе США требовали, чтобы переводчицу на саммите Трампа и Путина Марину Гросс вызвали и допросили в комитете по разведке Палаты представителей.

Не прошло. Но ослы — они такие, упрямые животные.

Член Палаты представителей от Демократической партии Шейла Джексон Ли внесла на рассмотрение парламента новую резолюцию.

«Конгресс США выступает против любых будущих тайных встреч американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и призывает предоставить на рассмотрение и согласование любое соглашение, достигнутое на прошедшей в Хельсинки встрече», — значится в документе.

Прочитаем еще раз вместе по слогам?

Парламент хочет рассматривать и утверждать соглашения президента страны (плюс — как я уже писал выше — накладывать вето на поставки вооружения и т. д.). Ничего не напоминает? Это я про Россию образца 1993 года, когда Верховный совет так активно играл в «перетягивание каната» властных полномочий с президентом, что закончилось это — ну вы сами помните — чем.

Бушуют страсти, не сдается Deep State, и в попытках отобрать власть у Трампа «глубинное государство» ведет к реальному расколу общества. И это — третье.

Несколько дней назад WSJ и NBC провели совместный опрос. Результаты — яркие и должны насторожить политологов. Впрочем, только тех из них, кто способен реально думать и анализировать.

Так вот: Трампа поддерживают 88% республиканцев и не поддерживают 89% демократов. Поищем аналогии вместе? Например, стык 1860 и 1861 годов, когда США реально должны были распасться на две части, люто ненавидевшие друг друга.

Как я уже отметил, не все республиканцы стоят за Трампа. Сын президента США Рональда Рейгана Рон в программе «Хардболл» на телеканале MSNBC 26 июля сказал, что «сторонники Трампа так сильно ненавидят демократов, что предпочли бы Владимира Путина в кресле президента США, чем кого-либо из ТОЙ партии».

С демократами же все вполне очевидно. Вот вам любопытный пример: специалист по связям с общественностью и главный спикер Демократической партии в штате Теннесси Марк Браун в своем Twitter-аккаунте регулярно пишет в адрес оппонентов-республиканцев гневные послания, содержащие обсценную лексику.

После того, как я нашел у г-на Брауна целый ряд «обращений» к президенту Дональду Трампу, среди которых были «... дебил», «палочка для [секса]», «сумасшедший м...к», пришлось двигаться дальше. Решил я изучить работы «PR-классика» в подлиннике, начал читать его «вглубь».

И нашел. Еще в июле 2017 года Браун написал: «[Зачем] налаживать контакты со сторонниками Трампа! Эти идиоты не слушают».

Пример американского PR-профи, что уж…

Да, процесс поляризации в США еще не завершен, ну так и до осенних выборов президента США в 2020 году еще целых два года.

Однако вернемся к большому бизнес-проекту США под названием «Санкции».

Будет, значит, четвертое. Вот смотрите: буквально через пару дней после саммита Путин — Трамп сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррасо внес в Конгресс США законопроект о санкциях против «Северного потока — 2».

На сайте американского парламентария так прямо и указано: необходимо, мол, «остановить российскую агрессию в энергетической сфере».

Понятно, что газопровод «Северный поток — 2» у Вашингтона уже давно костью в горле застрял, а европейские партнеры в лице Германии «почему-то» не спешат помогать с удалением оной. Тут и приходит на помощь активный сенатор, который в пояснительной записке пишет, что новый закон «позволит членам НАТО избежать политического принуждения и манипулирования со стороны России».

Это верно! Потому что принуждать и манипулировать позволено только США.

Я читаю документ, и глаза (хотя должен был бы уже и привыкнуть) лезут на лоб.

«Такие страны, как Германия, должны сократить объем природного газа, закупаемого у России, а не увеличивать его. Однако именно к этому и ведет соглашение о «Северном потоке — 2» между Россией и Германией: он наращивает объем природного газа, который Германия будет закупать в России», — значится в тексте.

Безобразие прямо!

Хорошо. Если Германия сократит поставки, то что случится? Все будет нормально: взамен российского «голубого топлива», как сказано в документе, Америка наладит в Европу надежные поставки сжиженного газа из США.

Законопроект предполагает несколько важных пунктов. Во-первых, США направят в НАТО специального представителя, который займется вопросами энергетической безопасности и согласованием газовых поставок из Америки в Европу. Во-вторых, будет разработана всеобъемлющая стратегия, благодаря которой США увеличат экспорт энергии в страны, «находящиеся в заложниках у России». В-третьих, будут введены санкции в отношении таких российских энергопроектов, как «Северный поток — 2».

В общем, наконец-то маски сброшены.

Мы и раньше не сомневались, что санкции против России — это инструмент политического давления. Теперь же видим, что это просто грязный механизм конкурентной борьбы. И прежде всего — борьбы за европейский рынок газа.

Просто пока либералы, сидящие на зарплате и грантах у США, распевали нам песни про демократические ценности, Америка наращивала мощности по добыче сланцевого газа, запасы которого огромны. Потом занималась развитием производства сжиженного газа, параллельно строя многочисленные супертанкеры (размером с авианосцы). Они способны перевозить колоссальные объемы за раз, сокращая транспортные издержки.

Осталось только настроить под себя порты в Европе для приема всех этих объемов газа. Но это — техника плюс работа (и развитие) промышленности. Газа много, танкеры готовы, порты будут готовы. Теперь нужно, чтобы все это Европа стала закупать.

Она-то, может, и готова, но — дорого. Сегодня газ, поставляемый по трубопроводам «Газпромом», дешевле американского. То есть никакой политики, только бизнес.

Что в этой ситуации должны сделать американцы? Правильно, добиться того, чтобы выросли издержки у «Газпрома». Санкции в этой ситуации (кстати, как это было и раньше, при принятии первого пакета) — это просто классический способ поднять эти издержки у конкурентов.

Будем загибать пальцы? Стройный и комплексный бизнес, целую газовую систему Штаты построили. Следующий шаг — «отжать» конкурентов в лице России. Финал — начать поставки в Европу. А там уже и с ценой можно «поиграть», и, если кто будет плохо «любить демократию» или «не слушаться», тем можно, как гласит фраза из культового фильма, «отключить газ».

Но все исключительно в рамках поддержки демократии.