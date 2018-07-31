Премьер Македонии пообещал уважать результаты референдума о переименовании страны

Москва, 31 июля. Премьер-министр Македонии Зоран Заев пообещал, что с уважением отнесется к любому результату референдума о переименовании страны, который пройдет в сентябре.

Об этом он заявил во вторник, назвав референдум днем, который «отметит поворот» в истории Македонии. Заев призвал граждан прийти на голосование, реализовать свое право и сделать свой выбор.

«Я лично обещаю, что буду уважать исход вашего демократического выбора вне зависимости от результата. Этот результат, ваша воля, будет уважаться», — сказал он.

Заев добавил, что жители Македонии сохранят свою национальную идентичность и язык. Политик выразил уверенность, что порог минимальной явки при всеобщем голосовании не потребуется.

В понедельник македонский парламент назначил дату консультативного референдума о переименовании страны на 30 сентября. Голосование должно утвердить новое название государства Республика Северная Македония, которое было согласована Скопьем с Грецией для вступления в Евросоюз и в НАТО.

На референдуме жителям Македонии предстоит ответить на вопрос «Выступаете ли вы за членство в ЕС и НАТО с принятием договора между республикой Македония и республикой Греция?». Против такой формулировки выступает оппозиционная партия страны ВМРО-ДПМНЕ. По мнению ее представителей, такой вопрос ставит граждан в вынужденное положение.

Ранее стало известно, что переговоры о вступлении в Македонии в Евросоюз могут начаться в июне 2019 года.