Гидрометцентр России прогнозирует снижение урожая зерновых

Москва, 31 июля. В текущем году ожидается снижение урожая зерновых на 15–20% по сравнению с показателями прошлого года, сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

Киктев констатировал, что в 2017 году урожай в России был «рекордно высоким». В этом году прошлогодних показателей достичь не получится, предупредил он.

«По прогнозу Росгидромета, урожай в этом году для зерновых и зернобобовых ожидается примерно на 15–20% ниже прошлогоднего», — подчеркнул Киктев.

В прошлом году урожай в России составил 135,4 миллиона тонн, из которых 85,9 миллиона тонн приходились на пшеницу. В 2016 году рожай зерна в стране составил 120,7 миллиона тонн.