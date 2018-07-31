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Гидрометцентр России прогнозирует снижение урожая зерновых
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    Гидрометцентр России прогнозирует снижение урожая зерновых

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    Гидрометцентр России прогнозирует снижение урожая зерновых

    Москва, 31 июля. В текущем году ожидается снижение урожая зерновых на 15–20% по сравнению с показателями прошлого года, сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

    Киктев констатировал, что в 2017 году урожай в России был «рекордно высоким». В этом году прошлогодних показателей достичь не получится, предупредил он.

    «По прогнозу Росгидромета, урожай в этом году для зерновых и зернобобовых ожидается примерно на 15–20% ниже прошлогоднего», — подчеркнул Киктев.

    В прошлом году урожай в России составил 135,4 миллиона тонн, из которых 85,9 миллиона тонн приходились на пшеницу. В 2016 году рожай зерна в стране составил 120,7 миллиона тонн.

    Автор: Катерина Иванова
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