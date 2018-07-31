ЦИК напомнил Мосгоризбиркому о последствиях недопуска Балакина к выборам мэра столицы

Москва, 31 июля. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ напомнила Мосгоризбиркому о последствиях неисполнения решения суда, признавшего отказ в допуске к участию в выборах мэра Москвы Михаила Балакина немотивированным.

«Неисполнение судебного решения предполагает серьезные последствия. Я думаю, что в Мосгоризбиркоме есть опытные юристы, а в случае необходимости ЦИК дополнительно проконсультирует, что бывает, если решение суда не исполняется», — заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в интервью «Политике Сегодня».

Напомним, московская избирательная комиссия ранее отказала Балакину в регистрации после обращения трех муниципальных депутатов, поставивших подписи в поддержку экс-главы строительной компании «СУ-155». Депутаты внезапно попросили признать подписи недействительными, сославшись на «семейные обстоятельства».

Балакин обратился в суд, который занял позицию бизнесмена. Накануне член московского избиркома Дмитрий Реут сообщил, что решение Мосгорсуда будет обжаловано в Верховном суде. Пока это не произошло, однако, Мосгоризбирком обязан зарегистрировать Балакина.

Напомним, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, комментируя выдвижение Балакина, отметил, что предприниматель, скорее всего, будет «игроком за второе место», в то же время эксперт признал, что, чем больше в бюллетене представлено кандидатов с разными программами, тем лучше для избирателя.