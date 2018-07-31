Киев обвинил иностранных инвесторов в падении гривны

Киев, 31 июля. Действия иностранных инвесторов, которые теряют интерес к украинскому рынку, стали причиной падения гривны. К такому выводу пришли специалисты Нацбанка Украины (НБУ), комментируя снижение официального курса.

«В частности, это активное проведение компаниями операций с перечислением дивидендов за рубеж и выход нерезидентов из облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ)», — отметили в НБУ.

По информации финансового регулятора, иностранные компании начали выводить деньги за рубеж и стали меньше покупать государственные облигации. Только в июле за рубеж было перечислено 300 млн долларов, а объем купленных нерезидентами Украины облигаций сократился на 48,7 млн долларов. На снижение стоимости национальной валюты также сыграла необходимость возмещать часть НДС. Чтобы исправить данную ситуацию, Нацбанк намерен проводить политику валютных интервенций.

Отметим, что курс гривны снижается последние несколько недель. Во вторник стоимость национальной валюты достигла психологической отметки в 27 гривен за доллар.