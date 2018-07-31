Москва, 27 июля. Сестры, подозреваемые в убийстве отца в Москве, могли действовать в состоянии аффекта. Об этом заявил психолог Валентин Денисов-Мельников.

В беседе с iReactor, он объяснил, что у одной из подозреваемых из-за поведения отца могли сдать нервы. Ее состоянию могли поддаться и другие сестры.

По его словам, о состоянии аффекта может говорить и то, что девушки не пытались сделать все аккуратно и тайно. Они действовали непреднамеренно.

«В их действиях выплеснулась вся та злость, обида, которая копилась долгие годы», — заявил психолог.

Как ранее сообщала «Газета.ру», подозреваемые в убийстве рассказали, что отец превратил их в рабынь. Он заставлял их прислуживать себе, избивал, а также угрожал убийством.

Напомним, что тело мужчины с множественными ножевыми ранениями нашли на лестничной клетке в одном из домов в Москве 27 июля.

«Обида копилась долгие годы»: психолог оценил действия сестер, убивших отца в Москве