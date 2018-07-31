Украинская болезнь перекинулась на Европу: экс-депутат Рады отметил «тревожный симптом» в ЕС

«Тревожный симптом» в действиях европейских политиков отметил председатель украинской политической партии «Союз левых сил» Василий Волга, комментируя введение Евросоюзом санкций против компаний, имеющих отношение к строительству Крымского моста.

«Это действительно похоже на симптом. Тревожный симптом. Я знаю, что в каждом обществе, как говорят психологи, есть до 20 процентов тех людей, которые находятся за гранью того, что мы считаем психически нормальным. В зависимости от того, здорова страна или больна, эти 20 процентов не совсем психически крепких ребят и девушек либо поднимаются наверх, либо опускаются вниз», — сказал украинский политик в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

По словам Василия Волги, Украина больна.

«Именно по этой причине украинская политическая власть представляет из себя таких казаков гаврилюков (казак Михайло Гаврилюк — эпатажный герой Евромайдана. — Прим. ФАН), то есть, проще говоря, психически нездоровых людей, за которыми стоят те люди, которые грабят, — продолжил свою мысль лидер украинского «Союза левых сил». — И благодаря тому, что на Украине общество больно, можно выдавать желаемое за действительное».

Василий Волга отметил также, что в таких условиях, как на Украине, «можно не замечать некоторых вещей». В качестве примера он привел историю, произошедшую недавно в украинском Чернигове, когда мужчину привязали к столбу, повесили ему на грудь табличку «Я — ватник» и издевались над ним, ведя прямой эфир в соцсети.

«Ну, привязали человека — все уже, наверно, видели этот ужасный ролик? Издевались, а полиция тут как тут. Удивительно, что не плевала в этого привязанного человека. То есть этого мы не замечаем. Это можно не замечать в обществе больном, где масса психически нездоровых людей находятся во власти и СМИ», — отметил Василий Волга.

Он полагает, что похожие вещи могут происходить и в Европе.