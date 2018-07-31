ВСУ перебросили в Донбасс польских снайперов-«валькирий»

Луганск, 31 июля. Командование ВСУ перебросило к линии фронта в Донбассе подразделения польских снайперов-женщин, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В Донбасс перебросили польских «валькирий». Наемницы будут вести огонь по позициям ЛНР, сообщили в оборонном ведомстве республики. По данным Марочко, на одном из украинских полигонов прошли соревнования снайперов среди солдат, которые находятся у линии фронта.

ВСУ намерено отобрать лучших для последующего инструктажа в августе текущего года. В республике считают, что украинское командование сделало ставку на снайперов из-за вступившего с 1 июля перемирия. Кроме того, с 1 сентября ожидается соглашение по школьному перемирию.

В этот период сотрудники ОБСЕ активно мониторят запрещенное минскими соглашениями вооружение у линии разграничения. Марочко считает, что президент Украины Петр Порошенко хочет вывести конфликт в Донбассе на активную фазу. Это необходимо Киеву, чтобы перенести президентские выборы, запланированные на весну 2019 года.