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ВСУ перебросили в Донбасс польских снайперов-«валькирий»
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    ВСУ перебросили в Донбасс польских снайперов-«валькирий»

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    ВСУ перебросили в Донбасс польских снайперов-«валькирий»

    Луганск, 31 июля. Командование ВСУ перебросило к линии фронта в Донбассе подразделения польских снайперов-женщин, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    В Донбасс перебросили польских «валькирий». Наемницы будут вести огонь по позициям ЛНР, сообщили в оборонном ведомстве республики. По данным Марочко, на одном из украинских полигонов прошли соревнования снайперов среди солдат, которые находятся у линии фронта.

    ВСУ намерено отобрать лучших для последующего инструктажа в августе текущего года. В республике считают, что украинское командование сделало ставку на снайперов из-за вступившего с 1 июля перемирия. Кроме того, с 1 сентября ожидается соглашение по школьному перемирию. 

    В этот период сотрудники ОБСЕ активно мониторят запрещенное минскими соглашениями вооружение у линии разграничения. Марочко считает, что президент Украины Петр Порошенко хочет вывести конфликт в Донбассе на активную фазу. Это необходимо Киеву, чтобы перенести президентские выборы, запланированные на весну 2019 года.

    Автор: Юлия Шелковенко
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