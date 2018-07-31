 Мир чужими руками: политолог объяснил, почему Италии и России сложно наладить отношения

Италия заинтересована в дипломатических отношениях с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте после переговоров с главой американского государства Дональдом Трампом.

Кроме того, итальянский премьер подчеркнул, что Рим также выступает за налаживание взаимодействия между Москвой и Вашингтоном. Как поясняет Конте, Соединенные Штаты и Россия — ядерные сверхдержавы, и от их отношений зависят благополучие и стабильность всего мира.

Однако после того, как в Италии прошли выборы и сформировалось новое правительство, у страны нет определенного политического курса, объясняет политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. В интервью Федеральному агентству новостей он подчеркнул: Рим, конечно, хочет улучшить отношения с Россией, но только не своими руками. Идеальный вариант для итальянцев, подчеркивает Брутер, чтобы Москва все уладила сама.

«Вот итальянские власти говорят о том, что хотели бы снять с России санкции. Но, мол, это вопрос не одного дня. А скольких тогда? И что вообще вы собираетесь делать, чтобы отменить ограничения? Ответа нет, — рассказывает политолог. — Такое ощущение, что они хотят, чтобы Россия сама нашла решение вопроса. Но ведь не мы вводили против себя санкции. И уж тем более не знаем, за что это было сделано.

Вот у них и получается дилемма: мы хотим хороших отношений с Россией, но не знаем, что для этого делать. Вот когда будут знать, тогда мы и вернемся к вопросу.

Сейчас, безусловно, у правящей партии Италии есть вектор развития, но он не менялся уже два десятка лет, поэтому от него многие устали. Как считают в правительстве, от того способа вести политику, который существовал в стране ранее, не было пользы. Сейчас линия управления страной только выстраивается. И на фоне этого мы примем любую позицию Италии. При условии, что у них нет претензий к нам».

О том, что санкции против России неплохо бы отменить, заявил Джузеппе Конте. Однако, как он отметил, это случится не сразу. Итальянский премьер наравне с выстраиванием отношений с Россией намерен поддерживать их и с Соединенными Штатами.

Рим рассчитывает на сотрудничество с Вашингтоном в сфере реализации задач по обеспечению безопасности и предотвращению нелегальной миграции через Средиземное море в Европу.