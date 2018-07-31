Прижучить «жучков»: Дмитрий Лекух о наведении порядка с визовыми центрами

В последние недели одной из самых обсуждаемых тем среди граждан, время от времени выезжающих за рубеж, является законопроект о т. н. «визовых центрах». Обсуждение ведется на повышенных тонах, причем тред «режим опускает железный занавес и готовит новый 37-й год» звучит не только в социальных сетях, но и в весьма уважаемых экономических СМИ.

Обозреватель Федерального агентства новостей разобрался, о чем на самом деле идет речь.

С горячей головы на холодную

Если вы собрались за границу в страну, с которой у нас нет безвизового режима, то получить легально визу можно либо через консульство страны, куда вы собрались, либо через специального посредника — «визовый центр». Ну, или через вашего туроператора, который сам разбирается, как эту визу для вас доставать.

Однако сенаторы Олег Морозов и Константин Косачев сначала внесли, а потом «под давлением общественности» отозвали законопроект, который изменял бы порядок выезда из России и въезда в Россию в части определения требований к визовым сервисным центрам. Отозвали, разумеется, не навсегда. А лишь временно согласившись с тем, что рассматривать такой «горячий» документ прямо в разгар туристического сезона было бы несколько неразумно.

Скажем, Косачев сначала посетовал на «информационную кампанию, развернутую оппонентами самой идеи и подогреваемую, как можно предположить, владельцами и бенефициарами таких центров». А затем констатировал: «Оставлять возникшую ситуацию на лето, позволяя и далее будоражить общественное мнение тем, кто сейчас зарабатывает миллиарды в мутной воде, мы не вправе».

После чего сенатор совершенно логично пообещал вернуться к вопросу после окончания парламентских каникул, то есть в сентябре. На холодную голову, так сказать.

Сомнений в том, что осенью к этому вопросу будут возвращаться, лично у меня нет ни малейших. Просто потому как он уже давно, что называется, «перезрел».

Однако бенефициаров «визовых центров» возмутил сам факт необходимости государственной регистрации своей деятельности. А также введение ответственности за работу с личными документами и приватными данными граждан нашей страны. В этом-то все и дело.

На коленке и по связям

Если разобраться, список новых требований к операторам «визовых центов», исполнение которых необходимо для регистрации, предельно прост и понятен.

Наличие филиалов не менее чем в 20 регионах Российской Федерации. Максимальная доля иностранного участия в уставном капитале до 20%. Обязательное наличие у заявителя технических средств для обработки конфиденциальной информации (сейчас паспорта зачастую просто «лежат на кухне» и даже теряются, а уж куда уходит конфиденциальная информация, включая «кредитных мошенников», — бог весть). Не менее чем трехлетний опыт работы в сфере оказания услуг, связанных со сбором и обработкой документов для получения визы. Ну, и, наконец, отсутствие аффилированности с лицом, осуществляющим туристическую деятельность.

Казалось бы, вообще ничего сложного и, тем более, невозможного. И вдруг такой, извините, «эль скандаль»!

На самом деле, все просто.

Дело в том, что даже таким, далеко не самым жестким требованиям, из всех операторов «визовых центров» в России соответствует один, ну, может быть, два или три. А в остальном, это чисто «жучиный» бизнес.

Бизнес «жучков-посредников» сродни бизнесу спекулянтов театральными билетами: все «на коленке», по «связям» и безо всякой ответственности. В целом, это бизнес людей, которые, извините, достали не только граждан России, но и представителей принимающих государств.

Не так давно, к примеру, было опубликовано письмо генерального консула Италии, в котором тот призывает не доверять «посредникам или агентствам, которые гарантируют получение долгосрочных виз в обмен на определенные суммы денег». И специально подчеркивает: практика выдачи длительных виз в обмен на деньги (а именно на эти «два процента» посредники и живут) является банально незаконной. По крайней мере, с точки зрения итальянского законодательства.

При этом неоднократно были зафиксированы случаи даже фальсификации виз. В результате чего страдали, вплоть до уголовного преследования, одни только граждане. «Жучки» же как работали, так и продолжают работать: прижучить их никто не мог.

И вот здесь мы подходим к самому интересному.

Всегда ж так жили!

Законопроект о наведении порядка в этой сфере — сейчас она, внимание, вообще никак не регулируется российским законодательством — сенаторы отозвали отнюдь не столько из-за протестов общественности (та и возмутиться-то толком не успела), сколько под давлением «туристической отрасли» и курирующих ее «старших» товарищей. Как из профильно-лоббистских коридоров, так и из вполне государственных или, так сказать, «смежных» структур.

Те и другие крайне настойчиво советовали не «гробить сезон» и не «ухудшать экономические показатели в отрасли». В отрасли, которая, уж так получилось, еще с 1990-х большей частью «заточена» исключительно под вывоз русских туристов — и их денег, разумеется, — за рубежи России. Противоестественность такой «господдержки» вывоза капиталов из страны никого почему-то не удивляла.

А что? Всегда ж так жили! И дальше проживем.

Между тем, если какому-нибудь, допустим, министерству туризма Турции или Испании, да хотя бы того же Израиля будет внезапно поставлен приказ «облегчить организацию отдыха соотечественников за рубежом», в том числе задача по «упрощению получения виз за деньги» — там просто сойдут с ума. И вовсе не потому, что они там против туристических поездок своих граждан. Просто это задача не отправляющей, а исключительно принимающей стороны.

Это вообще-то аксиома: для любых государственных структур задача по экспорту капитала представляется довольно странно звучащей, сугубо противоестественной и даже девиантной — у нас же показателями «вывезенных из страны миллиардов» отчитываются и гордятся. И если раньше это хотя бы объяснялось идеологически, как необходимость «преодоления железного занавеса», то сейчас-то, простите, зачем?

Вообще говоря, согласно мировой практике, задачей любой государственной структуры в области туризма может быть только внутренний и въездной туризм, а не это вот все. А в области т. н. «выездного туризма» функцией любого вменяемого государства может быть только защита интересов своих сограждан за границей от недобросовестных предпринимателей — и, кстати, в «визовых центрах», в том числе.

Что касается «защиты интересов отрасли» — в том числе, от недовольных и обманутых ею граждан, — то эта тема должна вызывать обеспокоенность даже не у правительственных, а у правоохранительных структур.