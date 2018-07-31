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Трамп призвал усилить охрану границы США с Мексикой
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    Трамп призвал усилить охрану границы США с Мексикой

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    Трамп призвал усилить охрану границы США с Мексикой

    Вашингтон, 31 июля. Американский президент Дональд Трамп призвал усилить охрану южной границы США. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем микроблоге Twitter.

    Трамп объяснил необходимость усиления охраны южной границы США тем, что в Мексике произошел резкий рост числа убийств в прошлом году. Как сообщил президент США, в Мексике уровень смертности из-за убийств увеличился на 27 процентов. По словам Трампа, в соседней стране было убито более 31 тысячи человек.

    «Демократы хотят открытых границ. Я же хочу максимальную безопасность на границах, а также уважения к иммиграционно-таможенной полиции США (ICE) и нашим профессиональным правоохранительным органам», — написал Трамп.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Трамп пригрозил распустить правительство, если Демократическая партия не поддержит усиление мер по безопасности границ, в том числе возвести стену между США и Мексикой.

    Автор: Дарья Смолина
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