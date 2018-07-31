Трамп призвал усилить охрану границы США с Мексикой

Вашингтон, 31 июля. Американский президент Дональд Трамп призвал усилить охрану южной границы США. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем микроблоге Twitter.

Трамп объяснил необходимость усиления охраны южной границы США тем, что в Мексике произошел резкий рост числа убийств в прошлом году. Как сообщил президент США, в Мексике уровень смертности из-за убийств увеличился на 27 процентов. По словам Трампа, в соседней стране было убито более 31 тысячи человек.

«Демократы хотят открытых границ. Я же хочу максимальную безопасность на границах, а также уважения к иммиграционно-таможенной полиции США (ICE) и нашим профессиональным правоохранительным органам», — написал Трамп.

One of the reasons we need Great Border Security is that Mexico’s murder rate in 2017 increased by 27% to 31,174 people killed, a record! The Democrats want Open Borders. I want Maximum Border Security and respect for ICE and our great Law Enforcement Professionals! @FoxNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 31, 2018

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Трамп пригрозил распустить правительство, если Демократическая партия не поддержит усиление мер по безопасности границ, в том числе возвести стену между США и Мексикой.