Аномальная жара и неожиданные ливни. Чего еще ждать от погоды этим летом? ФАН-ТВ

В столице прошла пресс-конференция ФГУБ «Гидрометцентра России», ее провел исполняющий обязанности директора Дмитрий Киктев.

По его словам, за последние 30 лет проявилась тенденция к увеличению количества осадков, растет и температура воздуха. За этот период времени температура в среднем поднялась на 0,6 градуса, что значительно выше, чем на земном шаре в целом. Северные регионы страны «теплеют» особенно быстро.

Средняя температура воздуха в июне в России замыкает пятерку самых высоких значений с 1891 года. Наибольшая положительная аномалия температуры воздуха отмечалась на севере Сибири.

Неоднократно за последние годы используется термин «нервная погода», что означает резкие переходы от жары к холоду и ливням. Именно такая капризная погода преобладает этим летом.

Детально спрогнозировать, что ожидается в августе сложно, но для более точного прогноза погоды Гидрометцентр планирует создать новую технологию «COSMO». С ее помощью шаг детализации прогноза в Москве уменьшится с двух километров до расстояния меньше километра.

«Изменчивость погоды во многих регионах земного шара становится более высокой. Эта тенденция прослеживается, и очень много регионов, где увеличивается количество экстремальных явлений. Когда говорят о глобальном потеплении, это не значит, что это тенденция монотонная. Меняется характер циркуляции, меняется изменчивость, поэтому и положительных, и отрицательных аномалий может быть достаточно много. В августе — если говорить про долгоживущие аномалии — в Сибири, та ситуация, которая сейчас (холоднее обычного), она так быстро не уйдет. Это связано с тем, что погода на европейской территории страны определяется влиянием атмосферного блока. Блоки могут держаться неделями», — поясняет исполняющий обязанности директора ФГУБ «Гидрометцентра России» Дмитрий Киктев.

В ближайшие дни погода в столице будет теплее климатической нормы примерно на четыре градуса, ожидается +25 +30 . В конце недели будет приближаться циклон с северо-востока, который принесет с собой дожди и ослабит жару.

