Сотрудников ФСИН научат реагировать на провокации заключенных после ЧП в Ярославле

Москва, 31 июля. Сотрудников ФСИН России после инцидента в Ярославской области научат правильно реагировать на возможные провокации заключенных. Такое решение было принято во вторник на совещании главы ФСИН Геннадия Корниенко с личным составом.

Корниенко распорядился «провести психо-диагностическое обследование сотрудников дежурных смен, отделов безопасности, режима, в первую очередь сотрудников, несущих службу в запираемых помещениях». Он подчеркнул, что служить в запираемых помещениях должны только наиболее подготовленные сотрудники.

Обучать правильной реакции на возможнее провокации со стороны заключенных сотрудников ФСИН будут, согласно распоряжению Корниенко, психологи учреждений. Они объяснят служащим, как вести себя, если подозреваемые и заключенные начинают действовать агрессивно, импровизируют и манипулируют.

Ранее глава ФСИН Геннадий Корниенко пообещал неотвратимое наказание сотрудникам за насилие над заключенными.

На прошлой неделе в Сети была опубликована видеозапись из ИК №1 в Ярославской области, на которой запечатлено жестокое избиение одного из заключенных. Инцидент произошел в июне прошлого года. Личности всех участников избиения установлены, против них возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. От исполнения обязанностей отстранены 17 сотрудников колонии, в деле фигурируют восемь подозреваемых.