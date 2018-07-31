Страны-гаранты договорились в Сочи противостоять попыткам подорвать суверенитет Сирии

Сочи, 31 июля. Страны-гаранты перемирия в Сирийской Арабской Республике выразили готовность противостоять сепаратистским намерениям, которые подрывают суверенитет Сирии. Соответствующее решение было достигнуто по итогам прошедшего в Сочи десятого раунда переговоров по сирийской проблематике в астанинском формате.

«Стороны выразили приверженность противостоянию сепаратистским намерениям, целью которых является подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности в соседних странах», — сообщается в проекте итогового заявления «Астаны-10», передает РИА Новости.

В Сочи 30-31 июля в астанинском формате проходит десятый раунд переговоров по урегулированию в Сирии.

Ранее сообщалось, что делегация сирийской оппозиции намерена обсудить на встрече с делегацией России проблему возвращения беженцев в Сирию.

Напомним, что основное внимание на десятом раунде переговоров по сирийской проблематике в астанинском формате в Сочи уделяется формированию конституционной комиссии САР.