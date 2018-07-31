Меню
Новости Сирии
Страны-гаранты договорились в Сочи противостоять попыткам подорвать суверенитет Сирии
Россия
Путин исключил экс-мэра Мичуринска из состава кадрового резерва
Следующая новость
Загрузка...

    Страны-гаранты договорились в Сочи противостоять попыткам подорвать суверенитет Сирии

    120

    Страны-гаранты договорились в Сочи противостоять попыткам подорвать суверенитет Сирии

    Сочи, 31 июля. Страны-гаранты перемирия в Сирийской Арабской Республике выразили готовность противостоять сепаратистским намерениям, которые подрывают суверенитет Сирии. Соответствующее решение было достигнуто по итогам прошедшего в Сочи десятого раунда переговоров по сирийской проблематике в астанинском формате.

    «Стороны выразили приверженность противостоянию сепаратистским намерениям, целью которых является подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности в соседних странах», — сообщается в проекте итогового заявления «Астаны-10», передает РИА Новости.

    В Сочи 30-31 июля в астанинском формате проходит десятый раунд переговоров по урегулированию в Сирии.

    Ранее сообщалось, что делегация сирийской оппозиции намерена обсудить на встрече с делегацией России проблему возвращения беженцев в Сирию. 

    Напомним, что основное внимание на десятом раунде переговоров по сирийской проблематике в астанинском формате в Сочи уделяется формированию конституционной комиссии САР.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.