Коснется всех: специалисты выяснили, как относятся к пенсионной реформе жители России разных возрастов

Два месяца остается до ключевого чтения в Госдуме России правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста — это время отведено на изучение общественного мнения, подготовку поправок и внимательный перепросмотр предложенного законопроекта. В редакции Федерального агентства новостей оказались результаты одного из исследований общественного мнения, поступившего в совет Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты. Подробнее — в материале ФАН.

Экспертный совет «Единой России» от саморегулируемой организации «Балтийский строительный комплекс» провел исследование общественного мнения «Пенсионный маневр: обсудим вместе» и попросил более 200 человек — рабочих строительных организаций Северо-Запада, представителей бизнеса, самозанятых петербуржцев и муниципальных служащих — оценить законопроект о повышении пенсионного возраста в стране.

Как видно из результатов исследования, мнения зависят от возраста опрошенных. Участники опроса в возрасте от 22 до 40 лет оказались практически не заинтересованы в обсуждении пенсионной реформы. Вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Антон Мороз объясняет это тем, что люди данного возрастного диапазона пока далеки от мыслей о выходе на пенсию, а кроме того, предвидят потенциальные новые реформы пенсионной системы к этому времени и пока что хотят максимально накопить на «безбедную старость». Почти все респонденты этого возраста указывают на то, что современной пенсии и возможного ее увеличения недостаточно для нормальной жизни.

Ярко выраженные негативные отзывы дали участники исследования в возрасте от 40 до 55 лет. Судя по опросу, они не доверяют заявленным объемам и срокам введения повышения пенсионных выплат. По мнению вице-президента торгово-промышленной палаты, предложение реформы пришлось очень некстати на период после выборов президента страны и будто бы под прикрытием эйфории от успешно проходившего чемпионата мира по футболу в России. На этом контрасте люди почувствовали себя обманутыми, говорится в результатах исследования.

Ответы действующих пенсионеров и подходящих к пенсионному возрасту людей от 55 лет ощутимо отличаются.

«В основной своей массе — это положительные отзывы о возможности сохранения рабочих мест с перспективой получения заработной платы, которая зачастую многократно выше доходов от пенсии, — говорится в документе. — Представители данной возрастной категории, уже вступив на порог пенсионного возраста, отчетливо оценивают свои силы и выражают готовность работать и дальше. Перешагивание порога пенсионного возраста, на их взгляд, ограничивает возможность дополнительного качественного трудоустройства».

Многие участники опроса не ограничивались однозначной оценкой пенсионной реформы, а предлагали свои дополнения к ней. Так, в списке, собранном экспертным советом «Балтийского строительного комплекса», есть варианты рассмотреть возможность создания дополнительных источников пополнения пенсионного фонда; предложения увеличить трудоспособное население за счет упрощения процедуры выдачи гражданства РФ — в том числе упоминаются народы Украины и Донбасса; идея дать россиянам выбор между государственной пенсией и собственным обеспечением, освободить от подоходного налога людей с доходом менее 50 000 рублей в месяц и предоставить возможность досрочного выхода на пенсию с увеличением отчислений в пенсионные фонды в период работы.

Все мнения россиян по поводу правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста собираются и передаются в Госдуму до 24 сентября — даты второго чтения.

«Все будет внимательно изучено. Мы ничего не будем убирать, редактировать в чьих-то интересах, — заявил корреспонденту ФАН думский депутат, председатель Совета Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Владимир Катенев. — Реформа касается всех — и наших детей, которым тоже предстоит когда-то выйти на пенсию. Поэтому все предложения мы соберем, передадим в Госдуму. Суть между первым и вторым чтением — обсуждение поправок, и их будет очень много».

Напомним, в России продолжается обсуждение законопроекта, согласно которому власти предлагают поэтапно повысить возраст выхода жителей страны на пенсию — до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.