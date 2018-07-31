«Равносильно оскорблению и унижению»: власти Ирана не намерены вести переговоры с США

Москва, 31 июля. Для Ирана переговоры с США в настоящее время сравнимы с «оскорблением и унижением», заявил вице-спикер парламента Ирана Али Мотахари.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что допускает переговоры с иранским президентом Хасаном Роухани, однако, по его мнению, инициатива должна исходить от Тегерана. Мотахари прокомментировал это выступление американского лидера.

«Сейчас не подходящая ситуация для вступления в переговоры с США, — констатировал иранский вице-спикер парламента, — поскольку это равносильно оскорблению и унижению».

Напомним, в мае этого года Трамп объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе. Остальные участники этого договора выступили против подобного шага Вашингтона.