Не стать радиоактивным пеплом: 27 лет назад Горбачев и Буш подписали договор о сокращении ядерного оружия

27 лет назад, 31 июля 1991 года, лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Джордж Буш подписали договор о сокращении ядерного оружия. Этому событию посвящена статья, опубликованная в американском издании Рolitico. Автор: Andrew Glass (Эндрю Гласс). Федеральное агентство новостей предлагает перевод этого материала.

Ровно 27 лет назад президент США Джордж Буш и советский лидер Михаил Горбачев на церемонии в Кремле подписали двусторонний Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-1. Это был первый договор между двумя сверхдержавами, который предусматривал значительное сокращение ядерных арсеналов. Цель договора была сделать так, чтобы нам всем не грозила ежесекундная опасность стать радиоактивным пеплом, и эта задача была выполнена.

В результате реализации положений договора к 2001 году было ликвидировано примерно 80% всех существовавших в то время стратегических ядерных вооружений. К моменту истечения срока действия договора в 2009 году стратегические ядерные арсеналы двух стран были значительно меньше верхних границ, предусмотренных пактом.

После распада Советского Союза в декабре 1991 года образовались четыре ядерные державы: Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В соответствии с Лиссабонским протоколом от 23 мая 1992 года, Белоруссия, Казахстан и Украина либо уничтожили свое оружие, либо передали его под контроль России, тем самым выполнив свои обязательства по сокращению вооружений.

Переговоры, которые привели к подписанию этого договора, начались еще в мае 1982 года. В ноябре 1983 года Советский Союз прервал связи с Соединенными Штатами из-за решения президента США Рональда Рейгана развернуть в Европе ракеты меньшей дальности.

В январе 1985 года государственный секретарь Джордж Шульц и его советский коллега Андрей Громыко обсудили возможность подписания многосоставного плана сокращений вооружений, который включал в себя стратегическое оружие, ракеты меньшей дальности и противоракетную оборону. Эти переговоры привлекли к себе внимание и стали одной из тем для обсуждения на переговорах Рейгана и Горбачева на саммите в столице Исландии Рейкьявике в октябре 1986 года. Последующие переговоры в конечном итоге привели к подписанию Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в декабре 1987 года.

17 марта 2009 года тогдашний президент России Дмитрий Медведев заявил, что Россия начнет масштабное перевооружение и обновит свой ядерный арсенал. Медведев обвинил НАТО в расширении в сторону российских границ и приказал в 2011 году начать перевооружение с увеличением военного, военно-морского и ядерного потенциала. Кроме того, командующий ракетными войсками стратегического назначения России Николай Соловцов сообщил информационным агентствам, что после истечения срока действия договора СНВ-1 Россия начнет развертывание ракет нового поколения РС-24. (Договор СНВ-1 вступил в силу 5 декабря 1994 года и истек в тот же день 15 лет спустя.)

Однако 8 апреля 2010 года президенты РФ и США Дмитрий Медведев и Барак Обама встретились в столице Чехии Праге и подписали новый договор об СНВ. Он вступил в силу 26 января 2011 года, после ратификации сенатом США и Советом Федерации России.

22 февраля 2018 года Соединенные Штаты опубликовали доклад об общем количестве стратегических наступательных вооружений двух стран. Со времени публикации предыдущего доклада Соединенные Штаты сократили число развернутых ими боеголовок с 1393 до 1350, а Россия — с 1561 до 1444.

Срок действия нового договора СНВ истекает 26 января 2021 года. Обе стороны могут договориться о продлении действия пакта еще на пять лет.