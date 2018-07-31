Подозреваемым в убийстве отца сестрам вызвали скорую в изолятор

Москва, 31 июля. Подозреваемым в убийстве своего отца трем сестрам вызвали скорую помощь в следственный изолятор. У девушек обнаружили колото-резанные раны, однако перебинтовать их некому — в ИВС отсутствует фельдшер.

По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова, сестры находятся в разных камерах.

«Младшая находится в камере с подозреваемой в совершении мошенничества, средняя — с подозреваемой по обвинению в совершении кражи, старшая — с подозреваемой по обвинению в организации проституции», — пояснил Мельников Пятому каналу.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что дочери Михаила Хачатуряна жили в положении рабынь. Они были обязаны являться к отцу по первому требованию и выполнять его поручения.

Напомним, по версии правоохранителей, в воскресенье сестры-погодки (17,18 и 19 лет) убили отца, напав на него с ножом, молотком и газовым баллончиком. Позже девушки признались, что отец регулярно избивал их, угрожал убийством и даже изнасилованием. В настоящее время сестры находятся в СИЗО.