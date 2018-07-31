Саморазрушайтесь дальше: россияне ответили Турчинову, испугавшемуся «вмешательства» РФ
Киев, 31 июля. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов полагает, что Российская Федерация может якобы «попытаться оказать влияние» на результаты президентских и парламентских выборов в 2019 году.
Он считает, что Москва «будет пытаться влиять на результаты президентских и парламентских выборов», пишут украинские СМИ.
Российские пользователи Сети ответили испугавшемуся секретарю СНБО Украины, подчеркнув, что в той стране уже не на что влиять. Некоторые участники дискуссии в шутку предлагают подумать, «кого все-таки выбрать на предстоящих выборах».
«Кого назначать будем, друзья?» — написал пользователь под ником Лидер.
Пользователь Twitter Svetlana написала, что «Турчинову везде мерещится Россия».
«Неа, не будем вмешиваться, саморазрушайтесь дальше», — иронично отметил участник обсуждения под ником Fearcom.
«А на что там можно повлиять? Там есть достойные кандидаты?» — поинтересовался еще один пользователь.
Напомним, ранее глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал перспективы российско-украинских отношений и назвал аномалией нынешнее состояние. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных государствах.