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Украина
Саморазрушайтесь дальше: россияне ответили Турчинову, испугавшемуся «вмешательства» РФ
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    Саморазрушайтесь дальше: россияне ответили Турчинову, испугавшемуся «вмешательства» РФ

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    Саморазрушайтесь дальше: россияне ответили Турчинову, испугавшемуся «вмешательства» РФ

    Киев, 31 июля. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов полагает, что Российская Федерация может якобы «попытаться оказать влияние» на результаты президентских и парламентских выборов в 2019 году.

    Он считает, что Москва «будет пытаться влиять на результаты президентских и парламентских выборов», пишут украинские СМИ.

    Российские пользователи Сети ответили испугавшемуся секретарю СНБО Украины, подчеркнув, что в той стране уже не на что влиять. Некоторые участники дискуссии в шутку предлагают подумать, «кого все-таки выбрать на предстоящих выборах».

    «Кого назначать будем, друзья?» — написал пользователь под ником Лидер.

    Пользователь Twitter Svetlana написала, что «Турчинову везде мерещится Россия».

    Саморазрушайтесь дальше: россияне ответили Турчинову, испугавшемуся «вмешательства» РФ

    «Неа, не будем вмешиваться, саморазрушайтесь дальше», — иронично отметил участник обсуждения под ником Fearcom.

    «А на что там можно повлиять? Там есть достойные кандидаты?» — поинтересовался еще один пользователь.

    Саморазрушайтесь дальше: россияне ответили Турчинову, испугавшемуся «вмешательства» РФ

    Напомним, ранее глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал перспективы российско-украинских отношений и назвал аномалией нынешнее состояние. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных государствах.

    Автор: Дана Балан
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