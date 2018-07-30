«Они дают надежду на будущее»: золотая молодежь Туниса о том, как страна попала под влияние США

Приехав в Тунис, корреспонденты Федерального агентства новостей не только поездили по стране, считающей себя «туристическим раем», но и поговорили с представителями разных социальных слоев. Как известно, это — лучший способ увидеть страну «взглядом изнутри». Одними из собеседников ФАН стали представители местной золотой молодежи — они учились в Штатах, убеждены в пользе работы НКО и светлом будущем страны, а нынешние экономические трудности страны считают временными и вполне преодолимыми.

Мехди и Мухаммед, два жителя престижного тунисского пригорода Аль Марса, выглядят так, словно только что вышли из студенческого кампуса Массачусетского технологического института. Высокие прически, хипстерские джинсы-дудочки и огромные очки — на первый взгляд, это типичные «гики», нацеленные на блестящую карьеру в Кремниевой долине. Оба парня действительно учились в США — деньги на годичную стажировку им предоставила одна из американских некоммерческих организаций, которых в Тунисе несколько тысяч.

Оба молодых человека считают себя «продиджи» и намерены в ближайшем будущем открыть собственную туристическую компанию, ориентированную на богатых и супербогатых туристов из Европы, Америки и Ближнего Востока. Они встретились с корреспондентами ФАН не только для того, чтобы рассказать о своей стране, но и чтобы побольше самим узнать о России. А если повезет — то и «засветить» свою будущую фирму в российской прессе. Впрочем, всерьез на россиян бизнесмены не рассчитывают — «не наш сегмент», хотя и признают, что именно русские сегодня делают 40 процентов «туристической кассы» Туниса.

Кредиты в обмен на правила

— Нам кажется, сегодня Тунис успешно развивается, осваивает новые направления деятельности. Люди здесь словно пробудились ото сна, и многие из них точно знают, чем именно они хотят заниматься, что они хотели бы сделать для своей страны, — говорят Мехди и Мухаммед. — В первую очередь это молодежь — молодые тунисцы хотят построить новую, более сильную и процветающую страну.

— Все ли сегодня в порядке с тунисской экономикой?

— На мой взгляд, с ней далеко не все в порядке. В нашей стране высокая инфляция, цены на продукты, бензин, потребительские товары неуклонно растут. Местный динар в последние годы сильно «просел» по отношению к доллару и евро. Как следствие, очень здорово снизились объемы импорта — у правительства Туниса не хватает средств на то, чтобы закупать товары первой необходимости. Это — первая причина нестабильности в нашей экономике.

Вторая причина — в том, что западные банки дали нашим властям довольно крупные кредиты. Но, если ты получаешь эти кредиты, ты должен следовать определенным правилам. Первое навязываемое Тунису правило — урезать инвестиции в социальный сектор, второе правило — «отпустить цены» на многие товары на внутреннем рынке. В результате в стране, по оценкам экономистов, наблюдается весьма высокая инфляция. В то же время зарплаты тунисцев давно не растут — и уровень жизни неизбежно падает.

10 лет назад зарплата в 1000 динар гарантировала тунисской семье безоблачное существование. Семья с таким доходом могла купить в кредит хорошую машину, а также взять и без проблем выплачивать ипотечный кредит на просторную квартиру. Сегодня 1000 динар не хватит даже для того, чтобы обеспечить прожиточный минимум на месяц семье из двух человек. И это без оплаты аренды жилья, платы за газ, воду и т. д. Если тунисская семья получает сегодня в месяц 3000 динар — они еще могут как-то прожить, но не могут позволить себе многого.

Особенно этот касается проживания в Тунис-сити — здесь цены на все ощутимо выше, чем в других городах. Если же вы поедете в Сфакс, Бизерту или Хаммамет, то там стоимость месячного проживания будет ниже — благодаря более низкой аренде жилья, ценам на продукты и транспорт. Для тунисцев основополагающая часть жизни — это покупка собственного дома или квартиры, здесь не принято десятилетиями жить в съемном жилье. Более 85 процентов тунисских семей живут в собственном жилье, остальные 15 процентов обитают в съемном жилье.

Но сейчас большинство тунисцев уже не могут позволить себе покупать дома или квартиры даже в кредит — часто выплаты за недвижимость выше, чем ежемесячный доход граждан. А местные банки стали относиться гораздо придирчивее к клиентам, так что получить кредит на жилье в Тунисе стало гораздо сложнее.

— Есть ли еще какие-то причины нынешних экономических сложностей в стране?

— Безусловно, одна из таких причин — это высокая коррумпированность местной власти и бизнеса. Расцвет коррупции пришелся на 1997–2010 гг., по сути, вся государственная система работала тогда в коррупционном режиме. Большинство механизмов этой системы было скрыто, а контролировала ее семья президента Бен Али и их приближенные.

Впрочем, после «жасминовой революции» 2011-го многое изменилось — в стране за 6 лет сменилось несколько составов правительства, и каждое правительство стремилось извлечь экономическую выгоду в первую очередь для себя. Наибольший ущерб нанесла экономике Туниса «Исламская партия», которая являлась правящей с 2011 по 2014 год. При президенте Бен Али большинство лидеров этой партии сидели в тюрьме. И когда ситуация изменилась, они вышли из тюрьмы, заняли многие руководящие посты — и стремились нагрести себе побольше денег.

Многие из них, находясь у власти, переводили за границу в оффшоры огромные суммы. А в плане пользы для страны это были такие «политики-самоубийцы». Именно они заняли огромные суммы у Международного банка развития и МВФ и попытались влить их в экономику Туниса. Но большинство тех, кто входил в постреволюционное правительство, в профильные министерства и руководство тунисских регионов, были плохими экономистами. Они не смогли правильно оценить эффективность инвестиций, и экономика начала барахлить.

Кроме того, как раз во время правления «Исламской партии» в стране произошло несколько терактов — вроде расстрелов туристов на пляже в Хаммамете или музее Бардо. Как следствие, туристы начали массово сдавать путевки, курорты опустели, и экономическая ситуация стала еще хуже. Выправлялась она очень медленно, и в последние три года заметного прогресса в этой сфере так и не достигнуто.

Горожане терроризм игнорируют

— А сами тунисцы как относятся к терроризму? Вы, например, не опасаетесь, что в любой момент где-нибудь на рынке или в курортном пригороде, вроде Аль Марсы, могут прогреметь взрывы или начаться массовые расстрелы мирных граждан?

— Знаете, у тунисцев нет страха перед террористами. По сути, многие наши сограждане игнорируют эту угрозу — равно как и экономический кризис. Они продолжают ходить на пляж, ходить на дискотеки — и тратят там тысячи и тысячи динар, несмотря ни на что…

— То есть тунисцы предпочитают даже в нелучшие времена не задумываться о жизни?

— Да нет, они задумываются о жизни. Но дело в том, что наши сограждане очень любят хорошо проводить время. Они любят вечеринки, прогулки, любят хорошо поесть, покурить кальян и т. д. За всеми этими заботами большинству из них некогда думать о терроризме, кризисе и т. д. Они не воспринимают это как угрозу. Тем не менее власти Туниса постоянно находятся начеку. Если вы пойдете в клуб, в паб или торговый молл, то охрана очень тщательно вас обыщет, вывернет вам все карманы — прямо как в аэропорту. Единственное место, где вас не будут обыскивать, — это мечети.

— Какое количество туристов ежегодно приезжает в Тунис на отдых?

— По нашим данным, это не менее десяти миллионов человек, только в течение летнего сезона к нам приезжает по четыре миллиона человек. При этом внушительную цифру составляют и российские туристы — в год их фиксируется около двух миллионов. Мы уверены, что в целом Тунис может стать еще более посещаемым местом отдыха, чем сегодня.

Примечание ФАН

По данным министра туризма Туниса, которые привело в конце декабря 2017-го агентство Reuters, число прибытий иностранных туристов в страну с 1 января по 27 декабря 2017 года составило 6, 731 млн человек. Эта цифра отражает рост общего турпотока в Тунис на 23% за год. По данным Минтуризма Туниса, число прибытий российских туристов в 2017-м составило 514 тысяч человек. По сравнению с рекордным 2016-м, когда из России приехало 623 тыс. туристов, рынок упал на 17,5%.

— Вы уже несколько раз упомянули слово «терроризм». Насколько велика террористическая угроза? И насколько широко эта тема обсуждается в тунисском обществе?

— Мы в Тунисе считаем, что угроза терроризма неактуальна — по крайней мере, для мирных граждан. Как правило, в ходе последних инцидентов террористы атаковали либо полицейских, либо военных. Кроме того, они предпочитают действовать в горах, пустыне, еще каких-то удаленных местах. Никто не верит, что в ближайшее время они могут устроить теракты в крупных городах или на курортах. Тем более что идейный вдохновитель террористов [запрещенного в РФ «Исламского государства»] практически уничтожен и в Сирии, и в Ираке. Поэтому простые тунисцы террористов не боятся.

— Но мы тут у вас видели очень много полицейских и других силовиков, особенно в самом центре Тунис-сити — у них огромные пистолеты и автоматические винтовки. Значит, государство реально обеспокоено какой-то угрозой?

— Вы знаете, не стоит придавать столь большого значения размерам оружия. Мы учились в Америке, где практически у каждого есть пистолет. В Чикаго, где мы жили, ежедневно происходит как минимум 11 убийств. Тем не менее в Чикаго приезжают миллионы туристов, и никто не боится, что их возьмут и застрелят прямо на улице. А в Тунисе с пистолетами по улицам ходят лишь несколько десятков копов и военных, которым это положено по работе. В конце концов, именно эти люди защищают нашу безопасность. Так какой смысл туристам бояться наших военных с пистолетами?

— Знаете, у нас в России многие тоже думали, что терроризм — это где-то далеко. Но в апреле 2017-го был страшный теракт в петербургском метро. Молодой террорист, вдохновленный идеями в ИГ1, взорвал мощную бомбу в поезде метро, погибли более трех десятков человек… Он оставил еще одну бомбу в вестибюле станции, которую чудом удалось обезвредить. Теперь в Петербурге, за тысячи километров от Сирии, никто не чувствует себя в безопасности. А у вас, простите, граница с Ливией в несколько сотен километров…

— На наш взгляд, терроризм проникает в специфические социальные группы и практически не касается обычных граждан. Если вы посмотрите на большинство мусульман в Тунисе, то, например, 40–45 процентов женщин носят хиджабы или закрытую одежду. Остальные одеваются так, как хотят. Среди местных молодых мужчин-мусульман более половины регулярно выпивает алкоголь (который вообще-то строго запрещен в исламе), они ходят в бары и клубы, они любят путешествовать и вообще наслаждаться жизнью. Другими словами, Тунис — это не та страна, в которой легко распространить идеи радикального ислама, ведущие к терроризму.

Нам кажется, на Ближнем Востоке куча куда более удобных мест для насаждения идей радикального ислама. В Тунисе люди слишком образованные, с открытым и современным сознанием. Их не так легко заманить в сети исламских радикалов. Кроме того, у нас все в порядке и с уличной безопасностью — после полуночи очень многие люди ходят в клубы и другие места развлечений, и никто не боится возвращаться домой ночью.

Нам кажется, что в Тунисе люди более открытые и свободомыслящие, чем даже в Америке. Там до сих пор во многих штатах ведутся жестокие споры о необходимости запрета абортов. В нашей стране таких споров нет — их никто не собирается запрещать.

Женщины у нас тоже пользуются самыми широкими правами, они практически наравне с мужчинами. Допустим, у нас в парламенте более 40 процентов депутатов — женщины. У вас в России и то, по-моему, меньше. В такой стране невозможно насадить терроризм, а если даже кто-то попытается это сделать, его мгновенно вычислят и выкинут из Туниса.

Разумеется, в каком-то виде семена терроризма есть и у нас, но, извините, они сегодня распространены по всему миру в виде «спящих ячеек». Но у нас пропагандистам того же ИГ очень трудно работать — тунисцы любят путешествовать, открыты миру и вряд ли являются удобными «клиентами».

— Тем не менее экономическая обстановка в стране ухудшается, многие молодые люди не имеют работы и вполне могут попасться в их сети…

— На наш взгляд, нынешний год для Туниса — экономически самый трудный. Тем не менее даже в такой обстановке в страну пошли иностранные инвестиции. По оценкам экономистов, 3 года назад число закрытых, разорившихся местных компаний значительно превышало число вновь открывшихся. Но в этом году число новых компаний в Тунисе впервые превысило количество закрывшихся. Но главное — несмотря на трудности, тунисцы все равно хотят жить в своей стране.

Примечание ФАН

По данным Всемирного банка, в 2016 году чистый отток иностранных инвестиций из Туниса составил 5,2% ВВП страны. По словам главы Департамента по содействию иностранным компаниям Хатема Сусси, в первые 9 месяцев 2017-го приток иностранных инвестиций в Тунис вырос на 2,2% по сравнению с 2016-м и достиг 821 млн динаров.

Можно попасть в тюрьму даже за пост

— Но ведь вы-то на некоторое время эмигрировали из страны…

— Да, мы на какое-то время уехали в Штаты и пытались начать новую жизнь за границей. Однако там быстро обнаружилось, что нам не хватает привычной пищи, родной атмосферы и т. д. Да, наша страна маленькая, но здесь представлены все четыре времени года одновременно: в горах лежит снег, в предгорьях — осень, в долинах — весна, а на пляжах и в пустыне — вечное лето. В мире трудно найти еще одну такую страну.

К тому же у нас очень добрые люди. И у нас, например, не увидишь на улицах такого количества нищих и бездомных, как в Америке или России, потому что наши люди всегда стремятся помочь друг другу.

— Но уровень жизни в стране все равно падает…

— Это из-за того, что люди видят — власти не контролируют на 100 процентов экономику страны, ее в значительной части контролируют иностранные банки. Они выделили кредиты — и теперь ставят властям свои условия. Что касается уровня жизни, то он у нас не падает, а, наоборот, растет. Всего тунисцев около 10 миллионов, и раньше примерно 1 миллион составляли богатые, еще 1 миллион — бедные, а остальные составляли «средний класс». Сегодня он сузился до 5 миллионов, бедных, наоборот, стало более 3 млн, а богатых — около 2 млн. Но это — издержки капитализма, тут ничего не поделаешь. Так происходит во всех странах, которые играют по этим правилам.

По нашим данным, власти планируют начать новые крупные проекты, которые должны увеличить число рабочих мест в стране. Ежегодно здесь создается от 60 до 70 тысяч новых рабочих мест для образованных специалистов, выпускников вузов. Но население Туниса быстро растет, и этих усилий уже не хватает. К тому же Тунис стал более интернациональным — тысячи молодых тунисцев ежегодно отправляются учиться за границу.

— Однако, по данным экспертов по безопасности, после разгрома ИГ в страну вернулось до 5,5 тысячи бывших «бойцов» группировки, имеющих тунисское гражданство…

— По нашей информации, подавляющее большинство «возвращенцев» отправляются прямиком в тюрьму. В этой тюрьме они проводят как минимум пять лет, в течение которых они находятся под тщательным наблюдением, устанавливаются и проверяются все их связи. После выхода из тюрьмы местные спецслужбы контролируют все их выходы в Интернет, телефонные переговоры, они должны регулярно являться в полицию, не имеют права покидать страну и т. д.

Кроме того, власти ставят на негласный учет всех граждан до 45 лет, которые имеют выезды в Турцию, Марокко, Ливию и другие страны, потенциально связанные с ИГ.

Есть даже такой порядок: если молодой человек решил выехать в такую страну, то с ним в аэропорт должен приехать отец или старший родственник, который подписывает официальное разрешение на выезд. Так что новых желающих присоединиться к террористам сегодня в Тунисе почти не осталось. Наши спецслужбы работают хорошо, и сегодня можно попасть в тюрьму даже за пост в Интернете, одобряющий тот или иной теракт. При этом тщательно контролируются списки авиапассажиров, прилетающих в страну. Если у вас есть хотя бы малейшее «пятно» в биографии, вы мигом попадаете в зону пристального внимания.

Поэтому даже тайные, «спящие» поклонники терроризма вынуждены тщательно скрываться. А большинство «возвращенцев» из ИГ вынуждены пересматривать свои взгляды на жизнь.

— Тем не менее протесты в Тунисе, в столице страны вспыхивают регулярно…

— Если вы живете в Тунис-сити, вы можете почти ежедневно видеть какие-то акции протеста. По нашим данным, на них почти не обращают внимания ни власти, ни пресса, ни обычные граждане. Для многих сограждан это стало чем-то вроде дурной привычки. Они мыслят так: «У меня все идет плохо? Тогда пойду к зданию парламента и совершу самосожжение!» Хочешь идти протестовать? Иди и протестуй, никто тебе и слова не скажет — у нас же в стране свобода. Пожалуй, даже слишком много свободы. Для властей главное, чтобы ты соблюдал закон и не мешал жить другим.

— Могут ли протесты со временем расшириться и привести к масштабному восстанию, наподобие «жасминовой революции»?

— Мы надеемся на то, что сейчас полиция гораздо лучше экипирована и подготовлена к подавлению протестов, чем в 2011-м. С другой стороны, в последние годы рядовые граждане просто ненавидели полицию — например, если в компании узнавали, что вы полицейский, вы могли тут же получить по морде. Поэтому в последние годы власти предпочитали выводить на улицы военных — их в народе уважают гораздо больше. Тем не менее полиция тоже старается постепенно восстанавливать свое реноме в глазах народа, а заодно и контроль над обществом. К тому же полиция активно старается победить коррупцию в своих рядах.

Главный коррупционер — сын президента

— Как вы видите будущее Туниса в ближайшие 5–10 лет?

— Как мы уже говорили, сейчас — самый экономически тяжелый год для нашей страны. Но в плане политики все, наоборот, стабилизируется. В последние месяцы был ощутимый конфликт между президентом и премьер-министром, который постоянно «тянул одеяло на себя», сконцентрировав в руках максимум власти. На деле президенту Ас-Себси уже 92 года, и его старший сын — глава правящей партии и один из главных коррупционеров в стране. Люди его ненавидят — если он появится на улице, его просто разорвут.

В итоге главная правящая партия, имевшая большинство в парламенте, раскололась — из нее вышла группа влиятельных политиков и образовала собственную партию.

Сейчас идет яростная политическая борьба между премьером и правящей партией, возглавляемой сыном президента Ас-Себси. В 2019-м предстоят новые парламентские выборы, и новые политические силы стремятся выйти на авансцену. Многие тунисские политики дают гражданам массу популистских обещаний — как правило, ничем не подкрепленных. На наш взгляд, все они — лжецы.

Тем не менее экономика Туниса потихоньку выздоравливает. ВВП страны за последний год вырос на целых 3 процента. Главная надежда — на прогрессивную, образованную молодежь, на то, что они вскоре придут на ведущие позиции в политике и бизнесе и смогут реализовать свои проекты. К тому же в Тунисе — очень сильное гражданское общество: множество различных ассоциаций, НКО и т. д. Да, большинство из них спонсируется западными фондами, но они действуют легально, эффективно, а их работа рассчитана на будущее Туниса.

Они активно критикуют коррумпированных политиков и бизнесменов, проводят публичные расследования, организуют обучающие курсы для молодежи, создают новые рабочие места и т. д. Американское посольство в Тунисе тоже активно участвует во всей этой деятельности.

— Так, по-вашему, наличие огромного количества НКО и вмешательство посольства США в общественную жизнь — это хорошо для Туниса?

— Если говорить о построении гражданского общества — безусловно, хорошо. Американское посольство делает очень много для развития тунисской молодежи. Ежегодно они отправляют на учебу в Штаты 2,5 тысячи молодых перспективных тунисцев, и они получают отличное образование. При этом такие ребята получают разрешение работать в Америке только после того, как отработают не менее 2 лет на благо своей страны. Например, Мухаммед хотел работать с Google, но для начала ему предстоит поработать на благо своей страны.

Тем не менее если таким, как мы, нужны инвестиции на развитие, хорошие бизнес-связи или советы по маркетингу и инвестициям — со всем этим американцы готовы нам помочь. Они помогают нашему поколению, потому что именно за тунисской молодежью будущее этой страны. США хотят помочь нашей стране построить лучшее будущее.

— А вы не думаете о том, что в какой-то момент с помощью этих «инвестиций в будущее» американцы могут поставить вашу страну под свой контроль?

— Мы считаем, что молодежь Туниса может взять от американцев все лучшее — опыт, знания, новые технологии, использовать их на благо своей страны, а затем повести ее своим путем.

Резюме ФАН: фальшивое благополучие

В январе 2018-го в Тунисе вспыхнули массовые акции протеста — крупнейшие со времени «жасминовой революции» 2011-го. Они начались из-за резкого ухудшения социально-экономической ситуации. Главной причиной протестов стал бюджет-2018, где прописано повышение налогов и цен на основные продукты. Демонстранты обвинили правительство в коррупции и подавлении оппозиции.

По словам тунисского аналитика Микаэля Айяри, за семь лет страна так и не нашла новую модель развития. Экономическая ситуация все эти годы деградировала, занятость не улучшалась, социальные противоречия нарастали, а баланс внешней торговли резко ухудшился. Сильная инфляция ослабила покупательную способность тунисцев, уровень молодежной безработицы превысил 30%.

Кроме того, угроза терроризма отпугнула зарубежных инвесторов — туристическая отрасль так и не восстановилась после трех террористических атак. При этом власти пытались задобрить рабочий класс и служащих, поднимали им зарплату. Расходы на госслужащих выросли с 2010 по 2018-й вдвое — с 7 до 15 миллиардов динаров (с 2,35 до 5 миллиардов евро). Огромные деньги уходили на субсидирование товаров первой необходимости. В итоге задолженность государства достигла колоссальных размеров.

Динар потерял более 40% стоимости к основным валютам, объем иностранных инвестиций сократился на 40%. С 2012-го коррупция в стране стала тотальной, охватив, подобно гангрене, все слои тунисского общества. В Международном индексе коррупции за семь лет Тунис упал с 59-го на 75-е место из 176 стран мира. При этом Тунис «подсел» на долговую иглу — с 2010 по 2018-й внешний долг вырос с 41% до 71% ВВП. Выплата процентов по долгам МВФ составила в этом году 22% бюджета.

1 Организация запрещена на территории РФ.