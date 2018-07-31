Стало известно о «чудесном спасении» британскими военными исполнителя теракта в Манчестере

Лондон, 31 июля. Британские военные в 2014 году эвакуировали из «зоны военных действий» в Ливии устроившего в 2017 году теракт в Манчестере, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на источник в правительстве.

По информации издания, корабль Великобритании HMS Enterprise забрал из Ливии более сотни британцев и доставил их на Мальту в августе 2014 года. В числе эвакуированных граждан были Салман Абеди и его брат, которые проводили свои каникулы в Ливии. Из Мальты они отправились в Манчестер, где на тот момент жили.

«Со стороны этого человека совершить такое жестокое преступление на британской земле после того, как мы спасли его из Ливии, было полнейшим предательством», — заявил собеседник издания.

Напомним, в мае прошлого года в Манчестере произошел теракт во время концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате случившегося погибли 22 человека, в том числе 12 детей, еще более 120 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.