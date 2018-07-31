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На Украине убили ветерана АТО выстрелом в спину: раскрыты подробности
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    На Украине убили ветерана АТО выстрелом в спину: раскрыты подробности

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    На Украине убили ветерана АТО выстрелом в спину: раскрыты подробности

    Киев, 31 июля. Участника военной операции в Донбассе застрелили на улице в Бердянске. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

    Согласно приведенным данным, неизвестный выстрелил в спину 43-летнему местному жителю, который скончался от полученного ранения. Сам же стрелок скрылся с места преступления.

    Правоохранители установили, что погибший принимал участие в так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

    По словам одного из соратников убитого Андрея Маджарова, неизвестный застрелил Виталия Олешко — бывшего участника военной операции на востоке Украины с позывным «Сармат». Он утверждает, что на его глазах «Сармата» застрелил со спины «бородатый смертник» — он произвел два выстрела из двуствольной винтовки.

    Напомним, несколько дней назад в городе Ровно на Украине застрелили предпринимателя.

     

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
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