Киев, 31 июля. Известный украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что сильно разочаровался в Майдане.

По его словам, итогами госпереворота стало сокращение территории Украины и обнищание ее населения. Доходы самого журналиста с 2014 года сократились в четыре раза, и теперь ему не хватает денег, чтобы содержать родителей и семью.

«Страна стала меньше в географическом и демографическом смыслах. Большое количество украинцев убито, мы посеяли много горя. Украина наполнена большим злом, агрессией и нетерпимости по отношению друг к другу», — отметил он, выступая в эфире украинского телевидения.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что с критикой Майдана выступил известный украинский певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка. По его словам, итогами госпереворота стало снижение уровня жизни и ухудшение отношений с Россией. Теперь, чтобы отправиться в Москву, ему приходиться лететь через Минск.

Напомним, что на рубеже 2013 и 2014 годов на Украине произошел госпереворот, поводом для которого стало решение президента Виктора Януковича отложить подписание соглашения о евроинтеграции страны. В результате мятежа население разделилось на тех, кто поддерживает новую власть, и тех, кто нет. Эти противоречия в итоге вылились в затянувшуюся гражданскую войну в Донбассе.