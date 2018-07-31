Делегации проводят в Сочи переговоры по Сирии в закрытом формате

Сочи, 31 июля. Переговоры в «астанинском» формате второй день продолжаются в Сочи. Делегации обсуждают ситуацию в Сирии за закрытыми дверями.

На встречах в двухстороннем и многостороннем формате обсуждаются вопросы работы зон деэскалации и возвращения беженцев. Как сообщает ТАСС, участники встреч официально не комментируют дискуссии. От официальных комментариев отказался даже спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Он лишь отметил, что провел полезные консультации с другими участниками.

По его словам, вся информация будет дана журналистам во время итоговой пресс-конференции.

Напомним, что десятый раунд переговоров в «астанинском» формате проходит под председательством стран-гарантов перемирия в Сирии: Ирана, Турции и России. Кроме них в переговорах участвуют представители сирийской оппозиции, правительства Сирии и делегации ООН.