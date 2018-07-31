Ради уважения к стране: в Совфеде прокомментировали отзыв законопроекта о визовых центрах

Сенаторы Константин Косачев и Олег Морозов отозвали законопроект об аккредитации визовых центров, внесенный ими ранее в Государственную думу, но обещали внести его вновь осенью — доработанным. Для этого они призвали все заинтересованные организации к активному диалогу.

Решение коллег и дальнейшую судьбу инициативы по просьбе Федерального агентства новостей прокомментировал председатель комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский.

Сделать по-цивилизованному

«Косачев стал автором этого законопроекта, потому что ему, как председателю комитета Совета Федерации по международным делам, приходилось либо часто сталкиваться с получением виз в срочном порядке, либо слишком быстро исправлять ошибки, допущенные людьми, которые мало что понимают в визовой дисциплине. В результате этого возникали сложные ситуации, — рассказал Валерий Рязанский. — Если мы хотим отладить отношения в мире с точки зрения процедур получения визовой поддержки, это надо делать в цивилизованных условиях».

Иногда можно просто порадоваться созданию таких визовых центров в Москве, как испанский или немецкий, добавил сенатор. Это действительно высокоорганизованные центры: там не надо стоять в очередях, ты подходишь к окошечку, объясняешься со специалистами, если есть какие-то замечания — получаешь ответ, спокойно оплачиваешь все эти услуги… Такая работа вызывает чувство уважения к стране, которая цивилизованно, грамотно, без нервотрепок и очередей решает вопросы визовой поддержки, считает член Совфеда.

«Но иногда посредники, которые возникают между государством и гражданином (в процессе получения визы. — Прим. ФАН), картину портят, — продолжил Валерий Рязанский. — Для того чтобы эта работа была понятной, прозрачной и абсолютно легальной, нужно сделать так, чтобы визовые центры действовали в рамках каких-то единых правил. Какими они должны быть — надо обсуждать».

Мы к этому вернемся

Предложение о введении таких правил и содержалось в законопроекте, который председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и его коллега Олег Морозов отозвали из Государственной думы РФ в субботу, 28 июля.

Авторы предлагали повысить качество работы организаций, которые фактически на аутсорсинге оказывают гражданам услуги по получению виз. Для этого сенаторы предлагали установить обязательную аккредитацию, ее должен был осуществить «уполномоченный федеральный орган исполнительной власти». Каким конкретно должен быть порядок такой аккредитации — в законопроекте не уточнялось, эти правила должны были быть разработаны правительством Российской Федерации.

Возможно, именно эта неопределенность и стала источником тревоги представителей туристической отрасли. Они заявили, что инициатива об аккредитации визовых центров может привести к их полному исчезновению.

«Может быть, тот набор мер, которые предложили авторы, был излишне «зарегулирован», — считает Валерий Рязанский, — но это вопрос не первого чтения, а последующего обсуждения. Вопрос первого чтения всегда сводится к следующему: мы поддерживаем концепцию приведения в какой-то стандарт (организационный, поведенческий, содержательный) работу визовых центров или нет?»

Это хорошая, полезная мера, уверен собеседник ФАН. Она говорит о том, что мы цивилизованная страна и поддерживаем свой суверенитет таким образом, что за него не стыдно.

«То, что отозвали законопроект, — это воля авторов: Морозова и Косачева, но рано или поздно мы к этому вернемся, это вопрос времени. Пусть коллеги дорабатывают, вместе с МИД вносят — и будем обсуждать», — заявил сенатор.

Чем скорее, тем лучше

Авторы законопроекта отмечали его «незапретительный характер» и свое желание защитить граждан в вопросах получения визы, а не создавать им дополнительные препятствия на пути в иноземные страны. Решение об отзыве законопроекта Константин Косачев пояснил стремлением снизить градус тревоги общественного мнения.

«Необходимо вернуться и к теме «электронной визы», — считает Рязанский, — эту услугу надо расширять, к минимуму свести все барьеры. Тем более что президент подал прекрасный пример, когда по «чемпионатской» визе можно до конца года приезжать в страну. Уже принят такой закон. Значит, нам можно настроить себя на такую волну отношений с окружающим миром, ведь глубина проникновения туристских потоков на чемпионате мира была изумительной».

Обычно иностранных туристов привлекают Москва или Санкт-Петербург, заметил член Совета Федерации, а здесь сразу 11 городов встретили огромное количество гостей — три миллиона человек. Это, по словам Рязанского, говорит о том, что международное сообщество получило возможность познакомиться с теми городами, где эти люди ни разу не бывали, и сделать для себя соответствующие выводы.

«Совершенно, я считаю, гениальное решение — предоставить иностранным туристам возможность по этим же визам побывать в наших регионах, — добавил Валерий Рязанский. — Побольше бы было таких предложений в портах — Владивостоке, Санкт-Петербурге. По электронным визам подтвердили свой приезд около 20 тысяч человек, это была пробная технология, ее обязательно надо расширять».

Сенаторы понимают, что это дорого, что необходимо приобретение специализированной техники. Но оперативность в выдаче виз очень часто влияет на выбор туристом соответствующей страны. Чем быстрее, тем лучше, резюмировал сенатор.