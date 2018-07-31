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Трое взрослых и ребенок найдены убитыми в нью-йоркской квартире
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    Трое взрослых и ребенок найдены убитыми в нью-йоркской квартире

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    Трое взрослых и ребенок найдены убитыми в нью-йоркской квартире

    Нью-Йорк, 31 июля. Тела двух женщин, мужчины и пятилетнего ребенка были найдены в нью-йоркской квартире. Об этом передает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на полицию.

    По данным агентства, сотрудники правоохранительных органов прибыли на квартиру по вызову и нашли тела женщин и пятилетнего ребенка с огнестрельными ранениями.

    Сообщается, что у мужчины было перерезано горло.

    Как отметил руководитель департамента детективов полиции Дермот Ши, не исключается, что кто-то из погибших застрелил троих, а после свел счеты с жизнью.

    Следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

    Автор: Дана Балан
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