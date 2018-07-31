Избирком подвел предварительные итоги выборов в Зимбабве

Хараре, 31 июля. Явка на всеобщих выборах в Зимбабве составила 75%. Такие предварительные данные представила сегодня Зимбабвийская избирательная комиссия (ZEC). Ее председатель Присцилла Чугумба уточнила, что комиссия уже получила бюллетени из четырех провинций, остаются еще шесть, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Чугумба также уточнила, что одному проценту избирателей отказали в участии в выборах из-за недействительности документов или отсутствия фотографии. Кроме того, в ZEC не исключили, что что двое кандидатов (предположительно, Эммерсон Мнангагава и Нельсон Чамиса. - Прим. ФАН) могут быть привлечены к ответственности за нарушение закона о выборах, а именно - агитацию в день тишины.

В воскресенье заметно расстроенный Мнангагва опубликовал на Facebook 40-секундное видео, в котором заявил: «Теперь очевидно, что Чамиса заключил сделку с Мугабе. Мы больше не можем верить его заявлениям о том, что он трансформирует Зимбабве и возродит нашу нацию. Выбор очевиден: вы либо голосуете за Мугабе, действующего руками Чамисы, либо за новую Зимбабве под руководством меня и ZANU PF».

Чамиса ранее заявил, что не примет иного результата, кроме победы. С таким заявлением он выступил после того, как Мугабе заявил, что не станет голосовать за своих «мучителей» из ZANU-PF.

По словам пресс-секретаря президента Зимбабве Джорджа Чарамбы, в случае, если никто из кандидатов не наберет 50%+1 голос, ZEC не станет проводить второй тур, потому что Чамиса выступил перед мировыми СМИ в день тишины, а это влечет дисквалификацию.