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Украина
«Ни мажоров, ни «золотых деток»: Геращенко уверяет, что все отправленные на отдых в Хорватию дети «достойны поощрения»
Общество
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    «Ни мажоров, ни «золотых деток»: Геращенко уверяет, что все отправленные на отдых в Хорватию дети «достойны поощрения»

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    «Ни мажоров, ни «золотых деток»: Геращенко уверяет, что все отправленные на отдых в Хорватию дети «достойны поощрения»

    Киев, 31 июля. Новый скандал разгорается на Украине. Вместо детей военных из Краматорска на отдых в Хорватию за государственный счет отправили отпрысков местных чиновников и бизнесменов.

    На фотографии отдыхающих на Балканах журналисты издания «Левый берег» разглядели детей заместителя мэры Краматорска, ребенка депутата местного Горсовета, а также сына хозяина известного магазина.   

    Первый вице-спикер парламента Украины Ирина Геращенко поспешила заверить, что ни мажоров, ни «золотых деток» среди отправленных на отдых в Хорватию нет. Об этом она рассказала в Facebook.

    «Точно не мы формировали окончательные списки, но уверена, что там все дети – достойные поощрения. И я лично не знаю ни одного ребенка из тех списков, и тем более их родителей», – заявила Геращенко.

    По ее словам, среди школьников, отдыхающих в Хорватии, — дети погибших под Луганском пилотов Ил-76, а также военных 128-й бригады и дети героев Небесной сотни.   

    Автор: Федор Веснин
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