Искусанная осами Стриженова показала фото

Москва, 31 июля. Российская телеведущая и актриса Екатерина Стриженова показала фото опухшего лица после укусов ос в саду. Снимок опубликован в Instagram.

В саду у Стриженовой расцвели королевские лилии. По словам артистки, она хотела просто понюхать цветы, а в этот момент ее дважды укусили осы.

Стриженова добавила, что на съемки она поехала «укушенная». Звезда экрана считает, что любопытство наказуемо. Поклонники ведущей дали ей несколько дельных советов. В частности, смазать укус корвалолом или лимонным соком, пишет «Утро.ру».