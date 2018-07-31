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Искусанная осами Стриженова показала фото
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    Искусанная осами Стриженова показала фото

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    Искусанная осами Стриженова показала фото

    Москва, 31 июля. Российская телеведущая и актриса Екатерина Стриженова показала фото опухшего лица после укусов ос в саду. Снимок опубликован в Instagram.

    В саду у Стриженовой расцвели королевские лилии. По словам артистки, она хотела просто понюхать цветы, а в этот момент ее дважды укусили осы.

    Стриженова добавила, что на съемки она поехала «укушенная». Звезда экрана считает, что любопытство наказуемо. Поклонники ведущей дали ей несколько дельных советов. В частности, смазать укус корвалолом или лимонным соком, пишет «Утро.ру».

    Автор: Ирина Селезнева
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