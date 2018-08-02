Сирия: САА укрепляет позиции в Эс-Сувейде после теракта

Дамаск, 2 августа. Новые подразделения Сирийской арабской армии (САА) прибыли в провинцию Эс-Сувейда для обеспечения безопасности мирных жителей, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в республике.

Сирийские власти приняли решение развернуть подразделения САА в районе Эс-Сувейды после террористического акта, произошедшего 25 июля. Жертвами атаки боевиков стало 246 человек, десятки получили ранения.

Жители провинции подтвердили, что остались непоколебимы в своей поддержке сирийской правительственной армии, несмотря на угрозы боевиков.

«Мы говорим всем врагам, что ваши теракты не отвлекут нас от курса нашего президента Башара Асада, курса стойкости и сопротивления», — приводит корреспондент ФАН слова одного из местных жителей.

В нашем распоряжении также оказалось видео с места событий:

Напомним, что в прошлую среду в городе Эс-Сувейда произошел теракт. Одно из взрывных устройств сработало на овощном рынке города. Местному жителю удалось задержать боевика, однако тот тут же подорвал себя.

Джихадисты также атаковали несколько деревень, расположенных на востоке провинции Эс-Сувейда. Однако получили отпор со стороны местных жителей.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»1.

Силам сирийской правительственной армии удалось нейтрализовать двух боевиков с поясами смертников, еще один злоумышленник был арестован. После произошедшего САА при содействии отрядов Национальных сил Обороны (NDF) провела обыски на востоке провинции Эс-Сувейда. В результате были обнаружены 50 боевиков ИГ1, каждый из них признался в причастности к нападению на мирных жителей.

Провинция Эс-Сувейда была освобождена сирийскими войсками в рамках проведения масштабной военной операции против террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.