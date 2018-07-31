Самая большая колония пингвинов в мире сократилась почти на 90%

Париж, 31 июля. На 88% сократилась популяция самой большой колонии королевских пингвинов в мире, сообщили специалисты из французского исследовательского центра Chizé Centre for Biological Studies.

За самой большой колонией в мире, которая расположена на необитаемом острове в Индийском океане между Африкой и Антарктидой, ученые наблюдают почти 50 лет. Начиная с 1980 года количество птиц в ней стало сокращаться.

В настоящее время в ней насчитывается всего 60 тысяч пар пингвинов вместо 1,5 миллиона пар, которые наблюдались в начале исследования. Ученые констатировали, что погибло почти 90% популяции колонии.

Ранее ученые подсчитали количество линий бактерий на Земле.